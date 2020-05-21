Первую партию аппаратов ИВЛ привезли в Россию из США

Первая партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких из США прибыла в Россию. Оборудование доставил борт Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки, сообщили официальные представители Белого дома в РФ.
Только что совершил посадку самолёт ВВС США с гуманитарной помощью от народа США народу России, — говорится на официальной странице посольства США в РФ в социальной сети Twitter.
— ÐÐ¾ÑÐ¾Ð»ÑÑÑÐ²Ð¾ Ð¡Ð¨Ð Ð² Ð Ð¤ (@USEmbRu) May 21, 2020
Посольство добавило, что Москва и Вашингтон должны сотрудничать ради спасения жизни людей.
Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов рассказал о помощи, которую США оказывают РФ в борьбе с коронавирусом. По его словам, медицинское оборудование передадут в московский Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова. Медицинское учреждение безвозмездно получит аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.