Первую партию аппаратов ИВЛ привезли в Россию из США

https://static.news.ru/photo/4344435c-9b6f-11ea-95e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: SecPompeo/twitter.com

Первая партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких из США прибыла в Россию. Оборудование доставил борт Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки, сообщили официальные представители Белого дома в РФ.

Только что совершил посадку самолёт ВВС США с гуманитарной помощью от народа США народу России, — говорится на официальной странице посольства США в РФ в социальной сети Twitter.

Посольство добавило, что Москва и Вашингтон должны сотрудничать ради спасения жизни людей.

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов рассказал о помощи, которую США оказывают РФ в борьбе с коронавирусом. По его словам, медицинское оборудование передадут в московский Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова. Медицинское учреждение безвозмездно получит аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.