Минэкономразвития представило прогноз роста тарифов на электроэнергию Прогноз МЭР: индексация тарифов на электроэнергию летом 2024 года составит 6%

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Счетчик электроэнергии

Индексации тарифов на электроэнергию для населения в среднем по РФ с 1 декабря 2022 года оценивается в размере 9%, с 1 июля 2024 года — 6,3% и с 1 июля 2025 года — 5,3%, говорится в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития РФ на 2023-2025 годы, с которым ознакомилось РИА Новости. Однако в некоторых отдельных муниципальных образованиях размер индексации может превысить установленный индекс.

Размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения в среднем по Российской Федерации с 1 декабря 2022 года составит 9%, с 1 июля 2024 года — 6% и с 1 июля 2025 года — 5%, — отметили в ведомстве.

Ранее в Госдуме не согласились с решением Минэкономразвития о переносе индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Председатель Комитета по социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что сейчас сложно найти менее подходящий социально-экономический фон для роста расходов граждан. В большинстве регионов общая индексация за июль и декабрь превысит спрогнозированную Минэкономразвития годовую инфляцию в 12,45%.