Правительство выделит почти 1 млрд рублей на лекарства для льготников

https://static.news.ru/photo/4f10e6f0-ef47-11ea-85d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Laurynas Mereckas /unsplash.com

Кабмин РФ направит ещё 988 млн рублей рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для имеющих право на льготы категорий граждан.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено ещё более 988 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Уточняется, что эта сумма входит в нераспределённый резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями. Эта социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, питание и медицинские изделия. Теперь это 886,4 рубля на одного человека в месяц. Это решение увеличило бюджетные расходы на социальную помощь в 2020 году более чем на 988 млн, — пояснили в кабмине.

Как писал NEWS.ru ранее, федеральный регистр граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарств, медицинских изделий и специализированный продуктов лечебного питания, начал действовать в РФ с 1 сентября. Обновлять этот список планируется не реже одного раза в год.