Правительство выделило 20 млрд рублей на проект «генеральная уборка»

Программа «Генеральная уборка» по ликвидации мусора на суше и на море запущена в России. Она коснётся, в том числе, затонувших кораблей, на её реализацию выделено 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

В России запущена «генеральная уборка» водных объектов морских акваторий и ликвидация накопленного экологического вреда на суше, — говорится в сообщении.

Теперь регионы и профильные ведомства должны определиться с перечнем таких «горячих точек», которые требуют незамедлительного вмешательства, уточнила вице-премьер.

Самое главное — граждане должны увидеть реальный результат этой работы, — резюмировала Абрамченко.

По словам вице-премьера, после поездки премьера Михаила Мишустина в ДФО там уже начата работа по расчистке так называемого кладбища кораблей. Эта проблема копилась десятилетиями, так как такая утилизация кораблей считалась нормальной. Однако, это недопустимо, и сейчас профильные ведомства в регионах вместе с бизнесом работают над устранением этой проблемы. Лидерами в реализации плана генеральной уборки являются Магаданская и Сахалинская области, а также Камчатский край. Абрамченко отметила, что в акваториях этих территорий уже есть видимые результаты.

Вице-премьер отметила важность проводимой работы для экологии территорий, экономического развития, повышения туристского потенциала, а также развития судоходства и рыболовства.

Минтрансу в этой связи поручено составить перечень приоритетных брошенных объектов, у которых нет собственника и для ликвидации которых требуется финансовая поддержка. Если же у имущества есть собственник, то он должен нести ответственность за его утилизацию. Вице-премьер отметила, что наряду с расчисткой водных объектов необходимо вести профилактическую работу, чтобы впредь не допускать захламления и создавать систему, при которой кладбища кораблей просто не могут появиться.

В правительство уже внесён законопроект, обязывающий собственника судна нести ответственность за своё имущество и его утилизацию. Ожидается, что он будет внесён на рассмотрение в Госдуму осенью этого года.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России 90% всех отходов по-прежнему отправляются на полигоны, а не на переработку. По этому показателю Россия находится на уровне Бразилии и Мексики.