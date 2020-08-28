Правительство РФ выделило средства на ежемесячные детские пособия

https://static.news.ru/photo/a1ad8232-e9e9-11ea-8716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин выделил из резервного фонда дополнительные средства на выплату в 2020 году ежемесячных пособий семьям, в которых есть дети в возрасте от трёх до семи лет включительно.

Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится на сайте кабмина.

В соответствии с распоряжением кабмина от 25 июля 52 региона получили 18,4 млрд рублей на софинансирование расходных обязательств по выплатам несовершеннолетним при оценке численности нуждающихся в выплате детей в 2 млн 866 тысяч человек. Выделение дополнительных 34 млрд рублей обусловлено появлением новых данных о количестве детей указанного возраста в стране. По состоянию на 14 августа численность несовершеннолетних, на которых назначена ежемесячная выплата, оценена органами исполнительной власти в 3 млн 16 тысяч человек.

Пособия выплачиваются семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Инициатива таких выплат исходила от президента Владимира Путина. По его словам, это станет одной из мер, направленных на решение демографической проблемы.

Как писал ранее NEWs.ru, россияне с детьми, потерявшие работу в период пандемии, перестанут получать пособия в размере 3 тысяч рублей на каждого ребёнка. Кроме того, вернётся к прежней сумме минимальный размер пособия по безработице — вновь будет составлять 1500 рублей, а также с октября будет отменён ещё ряд выплат.