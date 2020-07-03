Правительство РФ утвердило предоставление дотации ЕАО

https://static.news.ru/photo/dd5d2986-bdcf-11ea-8f85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российское правительство одобрило проект распоряжения о предоставлении дотации Еврейской автономной области в 2020 году.

На прошедшем заседании кабмина обсуждалась тема предоставления в текущем году из федерального бюджета ЕАО дотации, которая должна пойти на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов страны.

Как ожидается , за счёт дополнительного финансирования удастся обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности.

Как писал NEWS.ru, в декабре прошлого года в Еврейскую автономную область направили комиссию казначейства, чтобы изучить структуру долгов региона, составляющую более 1 млрд рублей.

ЕАО задолжала такую сумму, в частности, поставщикам коммунальных услуг. Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном округе Юрий Трутнев заявил, что назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Ростислав Гольдштейн должен своей первой задачей поставить регулирование бюджета вверенного ему региона. Трутнев также сообщил, что после проверки казначейской комиссией будет решаться вопрос о выделении необходимой на покрытие долга суммы из федерального бюджета.