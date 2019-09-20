https://static.news.ru/photo/01b0ce8a-dc46-11e9-9213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское правительство одобрило законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Проект закона в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госдуму.

Одобрить проект федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — говорится в сообщении правительства.

На этом же заседании правительство одобрило проекты федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда и фонда соцстрахования на ближайшие три года.

Как писал News.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюджет на ближайшую трёхлетку будет профицитным. На реализацию нацпроектов в 2020–2022 годах из федерального бюджета будет выделено 7 трлн рублей, а на трансферты регионам — 7,5 трлн рублей. Несмотря на высокие цены на нефть, которые наблюдаются в настоящее время, правительство зафиксировало цену отсечения в $42,4 за баррель Urals в 2020 году. Дополнительные доходы с продажи нефти, по словам главы кабмина, будут аккумулироваться в Фонде национального благосостояния.