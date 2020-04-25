Правительство РФ направит 24 млрд рублей на субсидии банкам

Правительство России выделит министерству экономического развития 24 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам системообразующим компаниям.
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Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке под 6,5% годовых.
Ранее Мишустин утвердил программу выдачи гражданам льготной ипотеки под 6,5% годовых. Льготы коснутся ипотечных кредитов, выданных с 17 апреля, и продлятся до 1 ноября 2020 года. Мишустин поручил компенсировать выпадающие доходы банков из федерального бюджета. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей в других регионах страны, писал NEWS.ru.
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