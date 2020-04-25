Правительство РФ направит 24 млрд рублей на субсидии банкам

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Правительство России выделит министерству экономического развития 24 млрд рублей на субсидии банкам для возмещения недополученных доходов по кредитам системообразующим компаниям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке под 6,5% годовых.

Ранее Мишустин утвердил программу выдачи гражданам льготной ипотеки под 6,5% годовых. Льготы коснутся ипотечных кредитов, выданных с 17 апреля, и продлятся до 1 ноября 2020 года. Мишустин поручил компенсировать выпадающие доходы банков из федерального бюджета. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей в других регионах страны, писал NEWS.ru.