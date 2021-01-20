В России могут установить предельную цену на макароны

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Российские власти задумались об установлении предельной цены на макароны и зерно вслед за сахаром и подсолнечным маслом.

Минсельхоз не устраивает то, что фермеры решили «попридержать» зерно до тех пор, пока цены на него не вырастут. Об этом сообщил участник заседания оперштаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе, прошедшем 20 января под председательством замглавы Минсельхоза Оксаны Лут, пишет «Коммерсант».

За первую рабочую неделю января средние цены на пшеницу выросли на 3,5%, до 15,52 тыс. руб. за тонну, стоимость макаронных изделий увеличилась на 8%. Если такая ситуация будет сохраняться, стоимость данной продукции может быть зафиксирована, заявила Лут. Однако конкретных значений замглавы ведомства не назвала. Также Минсельхоз рекомендовал властям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен, в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.

Ранее NEWS.ru писал, что за период с 12 по 18 января выросли цены на ряд продовольственных товаров. В частности, на 0,5% подорожали мясо кур и замороженная рыба. Об этом сообщили в Росстате. В ведомстве отметили, что на 0,3% увеличилась стоимость ржаного хлеба, макарон и чёрного чая. В свою очередь говядина, свинина и мясные консервы стали дороже на 0,2%. За овощи же теперь придётся отдать больше в среднем на 1,2%. В том числе за помидоры (+3,5%), картофель (+2,1%), морковь (1,9%) и лук репчатый (+0,8%).