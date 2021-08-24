Программу семейной ипотеки продлили до конца 2023 года

Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека» до конца 2023 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Уточняется, что кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года. Чтобы обеспечить выполнение программы, правительство увеличило лимит средств на выдачу кредитов более чем в два раза — до 1,7 трлн рублей.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что молодым родителям с детьми будет сложно удовлетворять все требования банков, чтобы получить льготную ипотеку. По её словам, цены на квартиры в новостройках, подпадающие под ипотечную программу, выросли уже на 20–30% и молодым семьям придётся долго ждать завершения строительства, а затем делать ремонт. К тому же ежемесячные платежи будут довольно большими, особенно если работающим окажется только один член семьи.

Эксперт также раскритиковала прогноз в 90 тысяч вероятных кредитов после продления льгот, усомнившись, что молодые семьи захотят массово «влезть» в ипотеку.