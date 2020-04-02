Правительство одобрило введение квоты на экспорт зерна из России

https://static.news.ru/photo/d2eba628-7502-11ea-8544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство РФ одобрило введение с 1 апреля по 30 июня квоты (количественного ограничения) на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн. Контроль за исполнением этого постановления поручен Федеральной таможенной службе, Минсельхозу и Россельхознадзору.

Установить квоту на вывоз за пределы РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы в общем объёме 7 млн т, за исключением семян зерновых культур, — говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как писал NEWS.ru, Минэкономразвития согласовало проект постановления о введении временной квоты на экспорт зерна из России с 1 апреля. Ранее такую меру предложил Минсельхоз РФ. Речь идёт о наиболее важных для внутреннего рынка зерновых культурах: пшенице, кукурузе, ячмене и ржи.

По итогам 16–20 марта, средние цены на продовольственную пшеницу в России взлетели сразу на 1020 рублей и теперь достигли отметки в 13,27 тысячи рублей за тонну. Такими показателями стоимость российской пшеницы обновила исторические максимумы и превысила цену на российскую нефть. Основные причины повышения стоимости зерна — резкое падение рубля и высокие мировые цены. Несмотря на падение остальных рынков, цены на зерно на мировых биржах росли.