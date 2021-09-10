Повышение ключевой ставки ЦБ связали с охлаждением ипотечного рынка

Очередное повышение ключевой ставки Центробанка приведёт к росту стоимости ипотечных кредитов. Среди потребителей резко уменьшится количество малообеспеченных семей, сообщил NEWS.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, благодаря решению ЦБ банкам удастся сократить риски образования «мыльных пузырей» на первичном рынке, что снизит долговою нагрузку на население. К тому же, как отметил эксперт, это прямой сигнал банкам о повышении ставок по потребительским кредитам.

В ближайшее время ипотечные ставки падать не будут, их стоимость повысится приблизительно на 0,5%, то есть ипотека станет дороже для потенциальных покупателей. Вместе с этим изменится и стоимость квадратного метра жилья в новостройках. В ближайшие месяцы она будет плавно снижаться и к концу года сможет опуститься примерно на 30 тысяч рублей. В России 90-95% сделок с недвижимостью происходит в ипотечном секторе, поэтому банки могут потерять часть прибыли за счёт снижения спроса на приобретение нового жилья, — подчеркнул он.

В то же время повышение ключевой ставки приведёт к снижению уровня закредитованности граждан, отметил Ракута. В свою очередь, банки не смогут потерять часть выданных денег из-за снижения количества новых просрочек.

Существенного снижения цен на квадратный метр ожидать не стоит, спад будет в районе 5-10%. Однако у застройщиков хитрая политика в этой области, они никогда не будут в открытую понижать цены. У себя в прайсе они могут продолжать держать цены, при этом завлекая граждан скидками. Если спрос продолжит падать, застройщики будут вынуждены делать аукционные предложения и более существенно снижать цены на жильё. Тогда и официальные цены вскоре начнут снижаться. В среднем же метр в ближайшие месяцы будет стоить порядка 230 тысяч рублей, — заключил эксперт.

Ранее Банк России спрогнозировал новые повышения ключевой ставки. В Центробанке полагают, что для возвращения инфляции к уровню 4% может понадобиться не одно повышение ставки. В итоге она может оказаться на уровне выше 7%.