Государства-экспортёры согласовали новую сделку по сокращению добычи нефти, сообщил министр энергетики России Александр Новак. Она будет действовать два года, и в ней примут участие 23 страны. Накануне страны ОПЕК+ не смогли достичь договорённости из-за несогласия Мексики. Но неожиданным спасителем выступил президент США Дональд Трамп, заявивший, что готов помочь мексиканцам за счёт снижения собственного производства. Если Вашингтон это сделает, последнее препятствие на пути к новому соглашению ОПЕК+ будет преодолено.

При этом завершившиеся в ночь на субботу переговоры G20, от которых ждали прояснения по Мексике, так и не дали никаких ответов по сделке. Все участники негласно исходят из того, что она есть и стала действовать, однако пока это нигде не задокументировано. Итоговое коммюнике G20 тоже не дало ответов по нефтяной сделке.

Формально декларация о сотрудничестве, предполагающая уменьшение добычи нефти, была принята по итогам встречи ОПЕК+. Однако там есть оговорка: Мексика должна согласиться с предложенной ей квотой. По данным Bloomberg, переговоры с ней продлятся и в субботу.

Отказ Мехико стал неожиданностью для коллег по цеху. Однако позднее президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор пояснил, что решение сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки вместо предложенных 350 тысяч было согласовано с президентом США Дональдом Трампом. Тот якобы обещал дополнительно снизить производство на 250 тысяч баррелей в сутки, чтобы помочь Мексике.

Позднее глава Белого дома подтвердил такую возможность. США помогут Мексике в сокращении добычи, и когда они будут готовы, то возместят нам потери, объяснил Трамп.

Сделку о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки можно считать состоявшейся, раз США готовы взять на себя часть доли Мексики, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

Видимо, никто не хочет сильно разочаровывать рынки какими-то негативными заявлениями и хлопаньем дверью, как в прошлый раз. Тем не менее сокращение на 10 млн — это не оптимистичный сценарий, и роста цен до $39–40 за баррель мы не увидим, максимум можно дойти до $36. 10 млн — это минимальная планка, на которую рассчитывал рынок. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Заявление Трампа оставляет надежду, что Соединённые Штаты в итоге тоже присоединятся к сделке, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

То, что США будут сокращать за Мексику, предполагает, что они и за себя будут сокращать. А именно квота для Штатов остаётся последним белым пятном в практически заключённом соглашении. Поэтому на заседании G20 все в первую очередь ждали, что скажет Вашингтон. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Он также напомнил, что Россия ставила условием своего участия в сделке то, что США и другие страны, не входящие в ОПЕК+, тоже будут регулировать объёмы производства.

Без Штатов

AP/TASS

Формат «Большой двадцатки» давал возможность привлечь к участию в соглашении другие крупные нефтедобывающие страны, которые никогда раньше не сотрудничали с ОПЕК+. Речь идёт о Канаде, Бразилии и в первую очередь, конечно, о США. Тем более что за несколько дней до совещания ОПЕК+ звучали заявления, что масштабное сокращение добычи возможно только при участии Соединённых Штатов.

Однако на самом заседании G20 вопрос о сокращении добычи в рамках «Большой двадцатки» в объёме 5 млн баррелей в сутки дополнительно к 10 млн ОПЕК+ даже не обсуждался, сообщили ТАСС участники дискуссии.

Итоговое коммюнике министерского заседания не содержит точных квот на добычу нефти отдельными странами, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, министры договорились о создании специальной фокус-группы для анализа ситуации на рынке и обязались принять незамедлительные меры для её стабилизации.

По-прежнему осталась неясной роль США. Ещё накануне заседания ОПЕК+ Дональд Трамп дал понять, что Соединённых Штатов в сделке не будет. По словам президента, американские компании уже снизили добычу под влиянием рыночных условий.

Не думаю. Мы уже снизили. Мы очень ориентированы на рынок. Если вы посмотрите на Техас, Северную Дакоту, некоторые другие штаты, которые этим успешно занимаются, они уже сократили. Они сократили автоматически, — заявил глава Белого дома.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт в свою очередь сообщил, что нефтедобыча в США к концу года может упасть на 2–3 млн баррелей в сутки.

Такой подход США создаёт потенциальную угрозу нефтяному рынку в будущем, считает Сергей Дроздов.

Если нет никаких договорённостей, то американским компаниям ничто не мешает быстро возобновить добычу, как только цены пойдут вверх. Это не нравится ни Саудовской Аравии, ни России, но, судя по всему, другого варианта нет и придётся идти на поводу у США. Наверняка уже были консультации на этот счёт, и позиция американцев уже учтена в будущей сделке, — полагает эксперт.

Вместе с тем он не исключает возможность того, что Штаты будут неофициально поддерживать соглашение ОПЕК+. Официально они не могут заявить о сокращении добычи из-за своего антимонопольного законодательства, пояснил аналитик.

Если США настаивают, чтобы «естественное» сокращение засчитали как участие в сделке, скорее всего, с этим согласятся и Саудовская Аравия, и Россия, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

У Москвы и Эр-Рияда не так много альтернатив, чтобы вступать в жёсткую конфронтацию с Вашингтоном. На обе страны давят низкие цены на нефть, а также мировой экономический кризис. Если к этому добавятся ещё и санкционное, геополитическое давление со стороны США, то эти три фактора будут «идеальным штормом», который наши экономики могут не выдержать. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп уже заявлял, что если Саудовская Аравия и Россия не смогут договориться о снижении добычи и стабилизировать ситуацию с сырьевыми ценами, он может ввести «значительные» импортные пошлины на поставки нефти в Штаты.

AP/TASS

Заседание «Большой двадцатки» так и не прояснило до конца ситуацию с сокращением добычи, считает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Думаю, что этот спектакль может продлиться все выходные. Если сделку до конца не утвердить, не исключаю, что она может и развалиться. Практически все уже высказались за, а тот последний, кто не согласен, будет виновен в её развале. Остальные могут сказать, что к ним претензий нет. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

По его словам, если бы сделка не состоялась, цены на нефть могли вернуться к прежним минимумам — $25 за баррель и ниже. При действующем соглашении ОПЕК+ котировки останутся в диапазоне $32–35.

Без десяти

Соглашение о сокращении добычи выглядит следующим образом. Производство будет снижено на 10 млн баррелей в сутки на два месяца — май и июнь. На следующие полгода — до конца декабря — квота уменьшится до 8 млн. Затем ещё 16 месяцев, до 30 апреля 2022 года, добыча будет ограничена на 6 млн баррелей в сутки. Такой план изложен в итоговом коммюнике ОПЕК, представленном на сайте организации.

Сокращение на 10 млн баррелей в сутки вполне можно назвать полноценной сделкой, считает Антон Покатович. По его словам, был возможен и половинчатый вариант — снижение производства на 4–7 млн. При этом нужно понимать, что ситуацию на рынке решение ОПЕК+ не изменит моментально. Для его реальной ребалансировки потребуется от трёх до восьми месяцев, полагает эксперт.

То, что сокращение на 10 млн не ликвидирует избыток сырья на мировом рынке, понимают и в ОПЕК. По словам генерального секретаря организации Мохаммеда Баркиндо, во втором квартале излишек нефти может достигнуть 14,7 млн баррелей в сутки. В результате свободное место в нефтехранилищах может закончиться уже в мае, предупредил генсек.

Сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки позволит отсрочить негативный сценарий. Хранилища заполнятся не через месяц-полтора, а через три-четыре. К тому времени Китай успеет нарастить объёмы потребления, выздоровеет Европа, плюс часть добычи США уйдёт с рынка по экономическим причинам, — отметил Игорь Юшков.

Эксперт полагает, что в случае утверждения сделки её участники постараются довольно быстро сократить объём добычи, потому что все и так попадают в довольно сложную ситуацию. Места в хранилищах будет оставаться всё меньше, и времени на раскачку не будет. Компаниям нужно начинать подготовку к сокращению уже сейчас, ведь требуется не просто остановить скважину, а законсервировать её, чтобы потом на ней работать, пояснил специалист.

Точка отсчёта

Особый интерес представляет исходная точка — уровень добычи, от которого будет отсчитываться снижение производства. По информации СМИ, для большинства стран это октябрь 2018 года. Этот же уровень брался за основу и в прежней сделке ОПЕК+. Чтобы убрать с рынка 10 млн баррелей в сутки, странам придётся уменьшить своё производство на 23%. С июля доля опустится до 18%, с января 2021 года — до 14%.

Однако для двух основных участников соглашения — Саудовской Аравии и России — была установлена своя точка отсчёта. Москва и Эр-Рияд будут сокращать добычу с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Размер квот тот же — 23%. В результате обе страны в мае должны добывать не более 8,5 млн.

Саудовская Аравия в апреле нарастила добычу до 12,3 млн баррелей в сутки, то есть ей предстоит скинуть 3,8 млн от текущего значения. Относительно марта, когда королевство добывало 9,7 млн, сокращение составит 1,2 млн баррелей.

Россия в апреле добывает 11,3 млн баррелей в сутки. В этот объём входят и нефть, и газовый конденсат, который не будет учитываться в сделке. Без конденсата производство составляет 10,3 млн, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Таким образом, России придётся снизить добычу нефти на два месяца примерно на 1,8 млн баррелей в сутки.

Ранее представитель Минэнерго РФ сообщил, что мы готовы снизить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки, а источники Reuters утверждали, что Москва согласна обсуждать сокращение и на 2 млн.

По геологическим и климатическим причинам России сокращать добычу всегда сложнее, чем Саудовской Аравии, которая может довольно легко варьировать объём производства, отмечает Игорь Юшков.

Для нас это существенные риски, потому что часть скважин, возможно, не удастся запустить обратно. Кроме того, в предыдущее соглашение Россия заходила довольно успешно — мы перед этим достигли максимума по объёму производства и просто от него отступали. Сейчас же нам придётся резать текущую добычу. Такого мы никогда не делали, и это довольно неприятно, — отмечает эксперт.

Сергей Дроздов объясняет готовность России идти на большое сокращение неординарностью ситуации, в которой оказалась наша страна и не только она.