Помощник Путина уверен в быстром восстановлении РФ после пандемии

https://static.news.ru/photo/22f5fe24-8742-11ea-8a12-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента Максим Орешкин оценил шансы России на быстрый выход из кризиса после пандемии. Он уверен, что у страны есть все возможности для этого.

Сложившаяся нынче ситуация гораздо масштабнее кризиса 2008 года, отмечает Орешкин, но у России при этом есть все ресурсы для максимально быстрого восстановления из текущего кризиса.

Сейчас страна более подготовлена к такой ситуации, заявил Орешкин в эфире телеканала «Россия 24». У неё есть ресурсы, которые позволят купировать часть проблем. Но в то же время РФ не сможет оставаться «островком стабильности» из-за серьёзности наступившего кризиса.

Сейчас самое важное — сохранить как можно больше компаний и рабочих мест, чтобы после снятия ограничений как можно быстрее вернуться к привычной жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник президента России и бывший министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что международные институты, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), показали неэффективность в условиях пандемии COVID-19 и вызванного ею экономического кризиса.