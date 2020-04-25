Помощник Путина уверен в быстром восстановлении РФ после пандемии

Помощник президента Максим Орешкин оценил шансы России на быстрый выход из кризиса после пандемии. Он уверен, что у страны есть все возможности для этого.
Сложившаяся нынче ситуация гораздо масштабнее кризиса 2008 года, отмечает Орешкин, но у России при этом есть все ресурсы для максимально быстрого восстановления из текущего кризиса.
Сейчас страна более подготовлена к такой ситуации,
Сейчас самое важное — сохранить как можно больше компаний и рабочих мест, чтобы после снятия ограничений как можно быстрее вернуться к привычной жизни.
Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник президента России и бывший министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что международные институты, включая Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), показали неэффективность в условиях пандемии COVID-19 и вызванного ею экономического кризиса.
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