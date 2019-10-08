https://static.news.ru/photo/436e0872-e9db-11e9-8a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: orlen.pl

Польской нефтеперерабатывающей компании Orlen частично компенсировали недопоставку нефти в связи с загрязнением сырья в трубопроводе «Дружба».

По словам пресс-секретаря концерна Иоанны Закревской, предусмотрено два вида компенсации в связи с ЧП на «Дружбе» — за переработку загрязнённого сырья и за недопоставку топлива, передаёт РИА Новости .

Представитель Orlen не уточнила точную сумму компенсации.

Ранее News.ru писал, что загрязнённое сырьё попало в трубопровод «Дружба», по которому идёт экспорт нефти из России в Европу через Белоруссию, в апреле 2019 года. Ряд стран были вынуждены остановить прокачку нефти. К 1 июля поставки удалось возобновить в полном объёме.

Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.