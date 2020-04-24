Польша обвинила «Газпром» в неправильном выставлении счетов

https://static.news.ru/photo/b4074a22-8651-11ea-b516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила, что «Газпром» выставляет ей неверные счета. Российская компания считает цену на газ по условиям, действовавшим до решения Стокгольмского арбитража.

Такие документы организация получила для оплаты газа за март и первую половину апреля, передаёт РИА Новости. Корректировок счетов-фактур не отправили.

При этом решение Стокгольмского арбитража обязательно для всех сторон, это означает, что у «Газпрома» нет правовых оснований для выставления таких счетов.

В российской компании заявили, что изучают решение арбитража и не готовы давать оценку сумм возможных выплат.

Речь идёт о так называемом Ямальском контракте, заключённом в 1996 году и рассчитанном до 2022 года. В 2012-м компании договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году в Варшаве посчитали, что и эта цена завышена, и обратились в Стокгольмский арбитраж. Как заявляют в PGNiG, суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту.

Как писал NEWS.ru, ранее в PGNiG заявили, что из-за снижения стоимости газа «Газпром» должен вернуть около $1,5 млрд за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.