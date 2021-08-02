Польша нашла очередной способ навредить «Северному потоку — 2»

Польша отправила заявку на включение нефтегазового концерна PGNiG в процедуру сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте компании.

Поляки не скрывают, что в случае положительного решения его используют как новый способ навредить проекту. От процедуры зависит, сможет ли «Газпром» получить привилегированное положение на европейском газовом рынке, что в Польше оценивают негативно.

Там считают, что «Газпром» не собирается подчиняться принципам европейского энергетического пакета, цель которого — обеспечить равные условия для всех участников рынка. В Польше утверждают, что Nord Stream 2 AG хочет избежать применения к нему закона о доступе к инфраструктуре третьих сторон и прозрачных тарифах.

Отмечается, что «Северный поток — 2» может негативно повлиять на энергетическую безопасность Европейского Союза и отдельных государств. В PGNiG уточнили, что именно поэтому компания решила присоединиться к процедуре сертификации.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал 2021 года, а также на первые три квартала 2022 года.

«Газпром» также не стал бронировать дополнительные твёрдые транзитные мощности через Украину на IV квартал 2021 года. Была выставлена мощность в объёме 9,8 млн куб. м в сутки.