Политолог заявил, что товарооборот России и КНР может вырасти до $200 млрд

Товарооборот России и Китая к концу 2022 года может вырасти до $200 млрд, сообщил кандидат политических наук Михаил Литвинов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». По его словам, страны всегда были близкими торговыми партнёрами, хотя Запад и пытался их столкнуть. Максимальный результат торговых связей Литвинов предполагает увидеть примерно через два года.

Для Пекина сейчас открываются новые перспективы на российском рынке — это могут быть поставки одежды, автомобилей, техники, полупроводников, оборудования и многое другое. Я уверен, что Пекин никогда не поддастся на давление США и не будет вводить против России какие-либо ограничения, ведь они действительно хотят сотрудничать с нами и укреплять экономику. К концу 2022 года товарооборот может достигнуть и $200 млрд, — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что санкции США против России не содействуют урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что ограничения создают новые проблемы для мира в условиях пандемии.

Также сообщалось, что Китай купил у России нефть и уголь за юани. По информации Bloomberg, уголь доставят в пункт назначения уже в этом месяце, а нефть в мае. Как уточняют трейдеры, это будут первые поставки товаров за юани, после того как США и Евросоюз отключили несколько российских банков от международной финансовой системы.