Немецкий политолог рассказал о позиции Меркель по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/4ed3d40c-66bd-11eb-bfaf-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

Газопровод «Северный поток — 2» достроят, но скорее всего, он будет функционировать только на половину от своей проектной мощности, считает немецкий политолог, научный директор «Германо-российского форума» Александр Рар. По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель понимает, насколько этот проект выгоден стране по экономическим и экологическим соображениям.

Наше правительство исходит из того, что судьба газопровода тесно связана с интересами немецкого бизнеса, рынком труда, рабочими местами и статусом Германии как распределителя газа по всему европейскому континенту, — сообщил в интервью «МК» Рар.

По его словам, власти Германии убеждены — сложившийся энергетический альянс с Россией следует укреплять. В случае же отмены российского проекта ФРГ сильно пострадает, так как придётся решать вопросы компенсации, «немцы погрязнут в судебных разбирательствах и доверие к Германии со стороны России будет подорвано».

Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведёт, — подчеркнул Рар.

По мнению политолога, противники проекта из США так просто не успокоятся, а будут «использовать какие-то юридические инструменты и добиваться, чтобы газопровод функционировал наполовину».

Как писал NEWS.ru, канцлер Ангела Меркель и другие политики неоднократно говорили о том, что «Северный поток — 2» — это экономический проект, не связанный с политикой. В нём участвуют многие европейские компании, которые в случае отказа от строительства понесут колоссальные финансовые убытки.

Посол России в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что Москва, Берлин и Евросоюз сами должны определять энергетическую политику макрорегиона. По его мнению, проект отвечает интересам немецких и европейских потребителей, а также вносит вклад в диверсификацию энергоснабжения и усиливает энергетическую безопасность Германии в условиях перехода на «зелёные» источники энергии.