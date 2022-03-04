Политолог назвал условие отмены большинства санкций против России

Антироссийские санкции, скорее всего, «размоет» зарубежный бизнес, если Россия обеспечит в условиях давления необходимый экономический рост, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Другой вариант, отметил спикер, это взятие под контроль РФ территории всей Украины и отмена рестрикций со стороны Запада в обмен на западную часть соседнего государства. Таким образом он прокомментировал выступление замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, заявившей, что ограничения в отношении Москвы снимут в случае прекращения Кремлём спецоперации на Украине, «восстановления мира, признания суверенитета и территориальной целостности» этого государства.

Слова американской чиновницы Марков назвал ложью и уловками. По мнению политолога, цель Госдепа — «госпереворот, смещение президента и установление марионеточного режима. Ничего не отменят, только усилят».

Это ложь, без сомнения. Ничего не отменят, только усилят. Это уловки. На самом деле их цель — госпереворот, смещение президента и установление марионеточного режима. Санкции отменят, условно говоря, если РФ возьмёт территорию всей Украины под контроль, в обмен на то, чтобы РФ отдала Западу Украину, да и то крайне маловероятно. Вероятно, что санкции через несколько лет отменят под давлением бизнеса, если РФ обеспечит необходимый темп экономического роста, как в случае с Китаем после событий на площади Тяньаньмэнь. На КНР наложили огромные санкции, но Пекин обеспечил экономический рост, и почти все санкции ушли, — подчеркнул Марков.

Спикер объяснил, что зарубежные компании, прекращающие свою деятельность в РФ, вновь начнут бороться за российский рынок, начнут вновь приезжать в РФ и «размоют» санкции, в том числе и запрет на полёты.

Ранее Минторг США добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ из-за российской военной операции на Украине. В частности, речь идёт об организациях и физических лицах из Эстонии, Казахстана, Латвии, Мальты, Сингапура, Словакии, Испании, Великобритании и самой России. Изменения в правила экспортного контроля вступят в силу с 9 марта, сообщается в уведомлении Федерального регистра.