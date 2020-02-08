Экскурсионные поездки на автобусе по городам Европы за минувший год стали дешевле. В декабре их средняя стоимость составила 41,5 тыс. рублей. В то время как в конце 2018 года за путёвку пришлось бы отдать 44 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Специалисты анализировали туры на восемь дней. В их стоимость входит билет на скорый поезд от Москвы до Бреста и обратно, проезд на автобусе по маршруту, трансфер, проживание в двухместном номере отеля 3-4*, завтраки, медицинская страховка, обзорные экскурсии по отдельным городам и музеям Европы. Оформление загранпаспорта и визу путешественник оплачивает самостоятельно.

Дешевле всего приобрести такую путёвку можно в Саратовской (23,1 тыс. рублей) и Астраханской областях (25,9), дороже всего — в Москве (60,4) и Калужской области (54).

Выгоднее всего в 2019 году приобретать автобусный тур по городам Европы было в декабре и марте. Тогда как больше всего за него пришлось отдать в августе и июле.

Средняя стоимость экскурсионной поездки в Германию за год снизилась менее чем на 1% и составила 62,4 тыс. рублей. Однако в некоторых регионах цена изменилась существенно. Так, в Калмыкии она упала на 40%, а в Орловской области — на 29%. Экскурсионная поездка во Францию подешевела на 7% — до 65,6 тыс. рублей. В Калмыкии она и вовсе снизилась почти в два раза и стала самой низкой по стране.

В цену вышеупомянутых путёвок входит перечень услуг, аналогичный тому, который предполагается при поездке по городам Европы, но в него включены ещё и билеты на самолёт.

Средняя цена на трёх-четырёхдневную поездку на поезде в Финляндию упала почти на 9% — до 26,3 тыс. рублей. В Саратовской области она понизилась почти в два раза. Между тем, эта европейская страна в прошлом году стала одним из самых популярных направлений среди россиян.

Стоит отметить, что до этого на протяжении нескольких лет стоимость путёвок в вышеперечисленные государства только увеличивалась.

«Низкого сезона» нет

В настоящее время туроператоры стремятся в первую очередь сохранить клиентскую базу. По этой причине многие из них опускают цены до низких отметок и с продажи тура имеют минимальную маржинальную прибыль или же не получают её вовсе. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Специалист объяснил это высокой конкуренцией на рынке туристических услуг — как между регионами, так и между странами. На снижение цен, помимо прочего, влияет падение спроса — у населения стало меньше финансовых возможностей для путешествий. Эксперт пояснил, что туроператоры оказываются в «плюсе» за счёт дополнительных услуг. В частности, продавая страховки — медицинскую, от несчастных случаев, на случай задержки рейса. Также операторы на платной основе занимаются помощью при оформлении визы.

В основном российские туристы отправляются в столицы европейских стран, такие как Вена, Прага и Берлин. При этом в рамках одной поездки они зачастую посещают несколько государств.

Mara Brandl/imagebroker.com/Global Look Press

Отправляясь в экскурсионную поездку по городам Европы, россияне часто включают в неё посещение стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) или Средиземноморья. Также стоит отметить, что путешественники пытаются совмещать в туре познавательно-культурную составляющую и рекреационную (оздоровительную. — NEWS.ru). Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Экскурсионные поездки в Европу входят в средний ценовой сегмент. Чаще всего их приобретает молодёжь и семьи с детьми, отметил вице-президент РСТ.

Такие путёвки особенно востребованы в период школьных каникул и всероссийских праздников. Тем не менее, отметил Барзыкин, у экскурсионных поездок в Европу нет «низкого сезона», который характеризуется пониженным спросом.