«Подтекст понятен»: МИД ответил на провокацию против «Северного потока — 2»

В российском МИД заявили, что рассчитывают на соблюдение норм мореплавания в районе проведения работ строительству «Северного потока — 2». Это стало реакцией на излишнюю активность иностранных военных кораблей в зоне прокладки трубопровода. Эксперты считают, что ответ России был сдержанным, но твёрдым: Москва дала понять, что не потерпит подобных провокаций в будущем. При этом они не сомневаются: «таранить» «Северный поток — 2» попытаются ещё не единожды.

Нормы мореплавания в районе строительства газопровода «Северный поток — 2» должны строго соблюдаться, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон, — заявил дипломат, слова которого передаёт ТАСС.

В РФ уверены, что проект доведут до конца и в течение многих лет он будет «символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС», отметил Грушко. В МИД рассчитывают, что никакие действия, противоречащие реализации проекта, предприниматься не будут.

Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток — 2» замечена повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолётов, а также гражданских судов, в том числе под флагом Польши. По его словам, эти действия носят провокационный характер и могут привести к повреждению газопровода.

Минин напомнил, что при реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. Специалистам нужно уложить ещё около 121 км, или 5%, трубы, работы планируется завершить до конца сентября.

Тем временем представители вооружённых сил Польши заявили, что не ведут провокационной деятельности в водах Балтийского моря.

Nord Stream AG/Global Look Press

Проблема вмешательства в процесс строительства «Северного потока — 2», безусловно, существует, но если ранее это вмешательство проявлялось в форме санкций, то теперь стало приобретать некую физическую форму, отмечает старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Появление польских кораблей в зоне прокладки «Северного потока — 2» — явно не польская инициатива: без подсказки и поддержки со стороны американцев поляки вряд ли бы пошли на такой шаг. Россия это понимает, поэтому рассчитывает, что Вашингтон умерит свои амбиции относительно препятствий строительству трубопровода. При этом реакция МИД носит сдержанный характер. Россия призывает к благоразумию, соблюдению норм и выражает таким образом надежду, что поляки и американцы не станут прибегать к провокационным действиям в будущем. Владимир Оленченко эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

По словам эксперта, среди польских политиков есть горячие головы, но в целом руководство Польши должно отдавать себе отчёт в том, что нарушение международных норм создает прецедент.

Ни у кого не должно складываться впечатление, что можно так просто нарушать международные нормы и это останется без ответа. Подтекст заявления МИД РФ, я думаю, американцам понятен, — говорит Владимир Оленченко.

По мнению эксперта Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, смысл провокации заключается в том, чтобы вынудить Россию дать жёсткий военный ответ. Вашингтону важно политизировать проект. Априори считается, что если он политический и уж тем более военный, то его реализовывать, конечно, нельзя, объясняет эксперт.

Сегодня единственное, что может остановить строительство — это санкции со стороны самого Евросоюза. А как заставить ЕС ввести эти санкции? Организовать провокацию, чтобы показать, что «Северный поток — 2» является для России политическим проектом. Либо вынудить Россию организовать военную охрану судов-трубоукладчиков, потом устроить инцидент с участием российских кораблей и обвинить РФ в подтоплении какого-нибудь рыболовецкого судна… Создать обоснование, почему надо ввести санкции со стороны Евросоюза. В МИД это прекрасно понимают. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Стоит надеяться, что заявление нашего внешнеполитического ведомства будет услышано, так как действия иностранных судов и авиации не просто мешают проведению работ, но и опасны, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Так, нарушение запретной зоны трубоукладочной баржи «Фортуна» неопознанной подводной лодкой могло повредить её систему якорного позиционирования и привести к повреждению трубопровода.

Компания Nord Stream 2 уже заявила, что речь идёт о явно спланированных и подготовленных провокациях, как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолётов с целью препятствования осуществлению экономического проекта, и что это беспрецедентный случай. Заявление МИД говорит о том, что наша страна не потерпит таких явных провокаций. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

При этом эксперты признают, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» выходит на новый уровень.

Деев не исключает и новые санкции, и прямые действия иностранных судов и авиации с целью помешать завершению строительства трубопровода на его последнем этапе. Оленченко ожидает, что это сопротивление со стороны Вашингтона будет менять свои формы.

Они считают, что, «размахивая» оружием и демонстрируя военную силу, могут испортить общее настроение. Наше настроение это не испортит и не изменит желания завершить строительство, — уверен эксперт.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против нескольких компаний, задействованных в проекте.