Почётный строитель РФ рассказал, на что обратить внимание при покупке жилья

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В первую очередь нужно проверить дом на наличие наружных и внутренних трещин. Об этом NEWS.ru рассказал почётный строитель России Михаил Леонов.

По его словам, по состоянию стен можно определить тип фундамента — далеко не каждый подойдёт под подмосковную почву.

Самое главное, нужно смотреть на то, нет ли трещин на доме. И наружные, которые могут быть по стенам, и внутренние. Тогда сразу понятно, какой фундамент. Столбчатые и ленточные фундаменты уходят из-под дома, дом начинает делать усадку неравномерную. Михаил Леонов почётный строитель России почётный строитель России

Чтобы избежать подобных проблем, эксперт советует покупать или строить дома на плитном фундаменте, который к тому же должен быть дополнительно защищён от непогоды.

Должна быть сделана отмостка — или асфальтовая, или из камня, чтобы вода не попадала под дом и не затекала в подвальные помещения, — отметил эксперт.

Также одним из главных стоп-факторов при приобретении дачи станет отсутствие утепления крыши и стен.

Нужно смотреть на конструкцию стен. Стены обязательно должны быть с утеплением, чтобы не было холодно. Кровля тоже должна быть утеплена минимум двумя слоями минваты (минеральной ваты), — добавил почётный строитель России.

Леонов рекомендует обратить внимание на дома с крышей из металлочерепицы, поскольку это один из самых надёжных и долговечных вариантов.

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