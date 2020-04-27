Экономика

Почти 30 танкеров подошли к берегам Калифорнии

02:36, 27 апреля 2020
Фото: Jan Huebner/Severing/imago-images.de/Global Look Press

Береговая охрана США заявила, что взяла под наблюдение 27 танкеров, которые встали на якорь около Лонг-Бич, одного из крупнейших портов мира. Танкеры в ситуации переизбытка нефти на мировом рынке используются в качестве дополнительных хранилищ.

Ожидается прибытие новых грузовых судов к побережью штата Калифорния. Ситуацию пресс-служба Береговой охраны назвала уникальной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские нефтяники в условиях отсутствия свободных резервуаров для нефти могут хранить сырьё в танкерах. Такой метод будет целесообразнее хранения в железнодорожных цистернах. Об этом заявил генеральный директор исследовательского агентства InfraNews, транспортный эксперт Алексей Безбородов.

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