Почти 30 танкеров подошли к берегам Калифорнии

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«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») может отказаться от владения розницей и передать её франчайзинговым партнерам. Окончательное решение ещё не принято, но в компании рассматривают разные стратегии развития розницы.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что программа повышения эффективности розницы действует в «Вымпелкоме» с 2019 года. С тех пор закрываются неэффективные салоны и продажи...