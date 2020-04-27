Почти 30 танкеров подошли к берегам Калифорнии

https://static.news.ru/photo/7d1a3b5c-8816-11ea-92d5-fa163e074e61_660.jpgФото: Jan Huebner/Severing/imago-images.de/Global Look Press
Береговая охрана США заявила, что взяла под наблюдение 27 танкеров, которые встали на якорь около Лонг-Бич, одного из крупнейших портов мира. Танкеры в ситуации переизбытка нефти на мировом рынке используются в качестве дополнительных хранилищ.
Ожидается прибытие новых грузовых судов к побережью штата Калифорния. Ситуацию пресс-служба Береговой охраны назвала уникальной.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские нефтяники в условиях отсутствия свободных резервуаров для нефти могут хранить сырьё в танкерах. Такой метод будет целесообразнее хранения в железнодорожных цистернах. Об этом заявил генеральный директор исследовательского агентства InfraNews, транспортный эксперт Алексей Безбородов.