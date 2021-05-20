Почему за мобильностью по зарплатам будущее

Учёные из Высшей школы экономики выяснили, с чем россияне связывают изменение своих доходов в ближайшие 5 лет. Помимо традиционных способов повлиять на своё финансовое положение (получить дополнительное образование или сменить место работы) в этот список вошла надежда на улучшение положения в стране и расчёт на премию за лояльность руководству или властям.

Мобильность по заработным платам — это возможность изменить своё положение на рынке труда благодаря собственным усилиям или внешним факторам, говорится в исследовании ВШЭ, которое имеется в распоряжении NEWS.ru. Она важна как для каждого отдельного человека, так и для общества в целом — мобильность позволяет способным и активным добиваться большего и тем самым смягчает социальное неравенство. Если одобряемые обществом каналы мобильности (получение образования, повышение или открытие своего дела) работают достаточно эффективно по сравнению с такими факторами успеха, как удача, связи или происхождение, то у людей сохраняются правильные стимулы, а также ощущение справедливости и равенства возможностей.

Ситуацию на рынке труда неправильно оценивать, руководствуясь лишь логикой спроса и предложения. При одном и том же уровне квалификации рабочей силы и при одном и том же уровне благосостояния страны возможны совершенно разные параметры равновесия на рынке труда, в одном из которых, например, заработная плата работника в десять раз ниже, чем у топ-менеджера, а в другом — в тысячу раз ниже, — отмечает один из авторов исследования, доцент факультета экономических наук ВШЭ Владимир Карачаровский.

По его словам, здесь главное — как работник оценивает возможности изменить свое положение, перспективы своей мобильности? Он работает и радуется жизни, или работает и накапливает недовольство, которое рано или поздно выльется в падение производительности труда, забастовки, саботаж? Какую цену работодатели или государство должны заплатить, чтобы этого не случилось?

И чтобы измерить отношение работников к каждому конкретному каналу мобильности (способу изменить свое социальное и финансовое положение), экономисты используют понятие теневой цены — она определяется размером прибавки к зарплате, которую человек надеется получить, воспользовавшись тем или иным каналом мобильности. Стоит отметить, что речь идёт именно об ожиданиях, а не о реальных изменениях доходов, измерить которые значительно проще.

В этой связи в ВШЭ были разработаны два подхода для определения теневых цен каналов мобильности по заработной плате, в которых теневая цена определяется по отношению либо к нижней границе ожиданий, либо к минимальным шансам индивида на рынке труда.

В основу исследования легли данные опросов, проведённых в 21 регионе России. Опрошенные в целом ожидают прироста заработной платы в среднем на 43%, при этом 11% респондентов считают, что их доходы сократятся, ещё 7% — что останутся на том же уровне. Часто респонденты указывали на то, что на их доход с высокой вероятностью повлияют внутренние «естественные» события. Их упомянули 32% опрошенных. В основном это изменения демографического статуса человека (приближение предпенсионного возраста, выход на пенсию, снижение трудоспособности из-за профессиональной болезни) или изменения в структуре домохозяйства, ведущие к перераспределению бюджета времени, нагрузки или возможностей в семье (освобождение времени и сил для работы в связи с взрослением детей, возвращение на работу после отпуска по уходу за ребёнком, вступление в брак, позволяющее воспользоваться протекцией супруга и т.д.). Правда, на такие события респонденты смотрят не очень оптимистично — в среднем они ожидают роста доходов на 5%.

В группу целенаправленных внутренних изменений входят классические каналы мобильности: получение более ответственной должности, повышение уровня образования и квалификации, открытие собственного дела. От них ждут улучшения своего материального положения 31% респондентов, и это самая активная группа на рынке труда. По их оценкам, повышение уровня образования или квалификации увеличит их доход на 55%, продвижение по карьерной лестнице — на 25%, смена места работы или открытие собственного бизнеса — на 22%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На внешние инерционные изменения рассчитывают 25% ответивших. В эту группу событий входит оценка руководством заслуг работника и соответствующее повышение зарплаты, изменение положения дел в организации. Во многом это ставка на правильность выбора, сделанного когда-то в прошлом, надежда получить справедливое вознаграждение, иными словами, расчёт на то, что «колея» рано или поздно приведёт к улучшениям. Здесь выгода невелика — 3,6%.

К целенаправленным внешним изменениям (их упомянули 12% респондентов) относится комплекс ожиданий, связанных с переменами в государстве — расчёт на изменение общественных отношений, реформы социальной политики, повышение уровня жизни населения, преодоление санкций, иными словами — на «охранительную» политику государства. Этот индивидуальный канал мобильности предполагает нерыночные инструменты улучшения своего положения, главный из которых — активная гражданская позиция, твердость волеизъявления, голосование на выборах и референдумах, поддержка руководства в справедливых начинаниях, а ожидаемая выгода — 21%.

«На исследуемом интервале в 5 лет мы видим очень невысокие ожидания значительной части работников, которые полагаются на естественное течение событий, „жизнь по колее“. Более того, чётко прослеживается готовность к нулевому или даже отрицательному итогу собственной мобильности тех, кто находится на нижней грани надежд. Тем самым, на рынке труда создаются опасные условия, когда работодателям и государству достаточно легко оправдать такие ожидания, поддерживая низкий уровень доходов, который население воспримет как приемлемый», — резюмирует Владимир Карачаровский.