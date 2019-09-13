Федеральная служба государственной статистики сообщает, что за первое полугодие сальдированная прибыль (прибыль за вычетом убытка) российских компаний выросла на 23,2%. В то же время ведомство фиксирует повышение номинальной заработной платы за этот период лишь на 7%, а с учётом уровня инфляции — всего на 1,9%, выяснил News.ru.

Оценку финансовых результатов компаний Росстат проводит без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений. Всего же прибыль за первые шесть месяцев текущего года получили 33,5 тыс. организаций, что составило 9 трлн 208,6 млрд рублей. В то же время 15,3 тыс. компаний закончили отчётный период с убытком на общую сумму 1 трлн 168,1 млрд рублей. В итоге сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) вырос на 23,2%. Впрочем, эти темпы замедлились по сравнению с первыми двумя кварталами 2018 года, тогда показатель составлял 30,9%.

Любопытно, что прибыль компаний увеличивается на фоне замедления показателей в промышленности и сельском хозяйстве. Так, индекс промпроизводства за первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с соответствующим прошлогодним отчётным периодом составил 2,6%, в сельском хозяйстве — 1,2%. ВВП за это время вырос на 0,5%.

Повышение доходов компаний не отразились на благосостоянии россиян. В январе–июне среднемесячная начисленная номинальная зарплата наёмных работников по сравнению первым полугодием 2018 года выросла на 7%, до 49 тыс. 840 рублей, а реальная — на 1,8%. Учитывая индекс потребительских цен — 5,1%, получается, что номинальный заработок увеличился за этот срок всего на 1,9%. Стоит отметить и сокращение на 1,3% реально располагаемых денежных доходов населения и уменьшение объёмов оказанных платных услуг — на 1,2%.

Драйверами экономики за отчётный период выступили обрабатывающие производства (2 трлн 318 млрд рублей), рост за шесть месяцев составил 22%, оптовая и розничная торговля (1 трлн 613 млрд рублей) — 62%, транспорт (546 млрд рублей) — 59,6%. Наибольшее увеличение выручки у компаний в сфере недвижимости (118,1 млрд рублей), повышение в 3,3 раза, и в строительстве (58,8 млрд) — в 2,2 раза.

Сергей Лантюхов/News.ru

Предприятия, занятые добычей полезных ископаемых, снизили свою прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 трлн 965,8 млрд рублей, то есть на 11,2%. А чистая выручка в добыче сырой нефти и природного газа упала на 19,4%, до 1 трлн 400,2 млрд, добыча угля — на 29,2%, до 103,6 млрд рублей.

Большой разрыв между уровнем прибыли и темпами повышения зарплат при слабом росте производства говорит о том, как образуется выручка: только за счёт перераспределения доходов в пользу наиболее обеспеченных, поделился с News.ru завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов.

Экономист отметил, что один из важных доходов россиян — пенсии, стипендии и пособия индексируются в РФ ниже уровня инфляции. Повышение заработка, уверен Золотов, может произойти только при усилии со стороны самих наёмных работников.

В свою очередь первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал признаёт, что пока не видит реальных возможностей для повышения заработка. Нет их и на законодательном уровне, подчёркивает собеседник.

Индексация в 2019 году не прописана в локальных нормативных актах, у надзорных органов, а у рабочих коллективов нет механизмов для принуждения работодателей к её осуществлению. Но в действительности реальные денежные доходы компаний не увеличились столь сильно, даже при желании руководства поднять зарплату — это сделать, скорее всего, будет невозможно. Павел Сигал первый вице-президент «Опоры России»

Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков объясняет сложившуюся ситуацию динамикой рубля и особенностями российской экономики.

Основа экономики России — компании-экспортёры с рублёвыми издержками и доходами в долларах. При ослаблении курса национальной валюты либо при благоприятной конъюнктуре на внешних рынках компании получают сверхприбыль. А фонд оплаты труда этих предприятий увеличивается лишь в соответствии с общероссийской динамикой. Антон Быков главный аналитик ЦАФТ

Среди факторов замедления выручки эксперт указывает торможение мировой экономики, снижение спроса на сырьё, главный российский товар, и «подавленный» розничный сектор — из-за плачевного финансового состояния граждан.

Даже национальные проекты, призванные разогнать экономику России, из-за недостаточной исполнительской эффективности не помогают, посетовал Быков.

В беседе с News.ru эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский также отметил, что дешёвая рабочая сила одновременно помогает экспортёрам завоёвывать позиции на мировом рынке, при этом являясь источником низкого потребительского спроса.

Если в Европе и США фонды оплаты труда в структуре себестоимости производства продукции и услуг составляют в среднем 16–18%, то в России они в пределах 7–12%. Кто-то из коллег-экономистов связывает всё с отсутствием в стране профсоюзов и, конечно, в этом смысле прав, но всё списывать лишь на это обстоятельство нельзя. Владимир Рожанковский эксперт Международного финансового центра

С одной стороны, «лёгкая» структура корпоративных расходов делает отечественные экспортные компании конкурентоспособными на мировых рынках. Так они существенно удешевляют производство без необходимости применения наукоёмких технологий, но, с другой стороны, создают низкие личные располагаемые доходы россиян и, как следствие, вялый потребительский спрос, отмечает экономист.

Без внутреннего спроса нет примеров устойчивого роста ни одной более или менее крупной экономики мира. Экспортный драйвер роста — это, как правило, удел так называемых банановых республик, к коим Россия, несомненно, не относится, — рассказал Рожанковский.

Между тем Антон Быков прогнозирует, что в ближайшие год–полтора реальный заработок, вероятно, продолжит расти текущими темпами по 2–3% в год.

Даже если частный сектор по этому показателю будет стагнировать, у властей есть бюджетники, которым в нужный момент прибавят, и в итоге показатели будут достигнуты. А в более отдалённой перспективе прогнозировать сложнее. Мировая экономика сползает в рецессию, в России никаких контрциклических мер, за исключением нацпроектов, не разрабатывают. Значит, стоит ожидать снижения доходов бюджета и появления «объективной» причины для неповышения зарплат граждан.