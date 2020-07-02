По Крымскому мосту прошёл первый состав с бензином

https://static.news.ru/photo/f6edbbaa-bc6b-11ea-b0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

По Крымскому мосту прошёл первый грузовой состав с бензином в сторону полуострова. Ранее, чтобы доставить бензин в Крым, нужно было задействовать не один вид транспорта. До сих пор топливо на полуостров попадало при помощи паромной переправы, так как это опасный груз.

Первые составы прошли навстречу друг другу — один с полуострова на материк (груз — кальцинированная соль и известняк с предприятий региона), второй — в обратную сторону (зерно, стройматериалы, бензин, удобрения).

Грузовые железнодорожные перевозки по Крымскому мосту через Керченский пролив открылись 30 июня 2020 года. Первые составы прошли один с полуострова на материк, второй — в обратную сторону. Символическое приветствие произошло под аркой транспортного перехода. В мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Крыма Сергей Аксёнов, а также глава Севастополя Михаил Развозжаев. Составы принадлежат «Крымским железным дорогам».

Как рассказал начальник КЖД Алексей Гладилин, в планах железнодорожников выйти в 2020 году на уровень 2017 года и обеспечить перевозку 3 млн тонн грузов. В перспективе железная дорога через Керченский пролив сможет обеспечить перевозку более 13 млн тонн грузов ежегодно, пишет oilcapital.ru.

Ожидается, что с введением грузовых железнодорожных перевозок по Крымскому мосту цена на бензин на полуострове будет отличаться от Краснодарского края на копейки, а не на рубли.

До 2019 года разница между Крымом и Краснодарским краем составляла в среднем 2,5-3 рубля, а сейчас — 1-1,5 рубля максимум. Мы ни разу за пять лет не имели такой маленькой разницы в цене! — заявил руководитель управления ФАС по РК и Севастополю Евгений Костюшкин.

Изначально грузовое движение планировалось открыть раньше. Однако авторам проекта пришлось проложить отдельный участок дороги, который пришлось перенести из-за обнаруженной античной усадьбы. Здание датируется временами Боспорского царства Манитра: конец V — начало III века до нашей эры.

Крымские власти считают начало грузового железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив с материком очень важным для региона. Эксплуатация магистрали поможет существенно сократить транспортные расходы и привлечь новых инвесторов, писал NEWS.ru.

Крымский мост — самый большой в РФ и Европе. Общая длина около 19 км. Он соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским (Краснодарский край). Автомобильную часть открыли в мае 2018 года. За это время проехало свыше 9,7 млн машин. Пассажирские перевозки по железной дороге стартовали в декабре 2019-го.