Плата за риск: как снизить закредитованность россиян

Сегодня тем, у кого выплаты по кредитам составляют больше половины дохода, банки либо отказывают в кредите, либо выдают его с повышенной ставкой. При этом рассчитывается так называемый показатель долговой нагрузки заёмщика (ПДН). Он был внедрён ЦБ ещё в октябре 2019 года, чтобы снизить риски кризиса банковской системы. Несмотря на это, долги граждан перед банками продолжили активно расти, впервые превысив 20 трлн рублей. NEWS.ru вместе с экспертами разбирался, почему оценка платёжеспособности заёмщиков не дала желаемого результата и кому из россиян в будущем будет сложнее взять кредит.
В попытке снизить риски финансовой стабильности банковской системы Центробанк решил внедрить расчёт показателя долговой нагрузки (ПДН) заёмщиков. С 1 октября 2019 года закредитованным россиянам с высоким ПДН стало сложнее получить потребительский кредит, а банкам — менее выгодно работать с такими клиентами. Чем выше доля доходов, которую заёмщик тратит на платежи по кредитам, тем больше капитала необходимо резервировать банку на предоставление нового кредита. С точки зрения банков, весьма рискованно выдавать кредит человеку, у которого платежи по уже имеющимся кредитам «съедают» значительную часть дохода.
ПДН рассчитывается индивидуально при решении о выдаче нового займа. Он показывает соотношение доходов человека и выплат по финансовым обязательствам. Так, если общий семейный бюджет в месяц составляет 100 тысяч рублей, а выплата по займу — 20 тысяч рублей, то кредитная нагрузка в данном случае будет равна 20%. Если доходы составляют те же 100 тысяч в месяц, а ежемесячно на обслуживание кредитов и займов уходит 50 тысяч рублей, то показатель равен 50%. Понятно, что чем он ниже, тем более качественным выглядит заёмщик.
Таким образом, в теории банки контролируют платёжеспособность заёмщиков при принятии решения по кредитным заявкам. На практике же банку не запрещено выдавать кредит тем, у кого в будущем с большой долей вероятности могут возникнуть проблемы с выплатой долга. Как правило, они компенсируют риск невозврата денег более высокой процентной ставкой.
Наиболее «лакомый» клиент банка — это такой клиент, жизнь которого пошла под откос. Он ещё может худо-бедно платить по кредиту, но при этом едва с ним справляется. В данном случае вероятность просрочки огромна, а там, где она есть, есть и большой штраф со стороны банка. Фактически иногда банкам даже выгодно иметь какой-то процент клиентов, которые едва могут погасить свои обязательства. По этой причине мы часто можем видеть людей, которые, с одной стороны, сильно закредитованы, а с другой — спокойно берут всё новые и новые кредиты. В данном случае речь идёт о небольших займах, которые, как правило, выдаются на потребительские цели.
По словам финансового аналитика Артёма Звёздина, количество выданных потребительских кредитов продолжает оставаться на уровне, который заметно ниже показателей допандемийного 2019 года. В то же время средний размер выданных потребкредитов в России достиг рекордных 264,8 тысячи рублей (данные НБКИ за февраль). Этот рост говорит об увеличении долговой нагрузки в условиях систематического падения реальных доходов граждан, объясняет эксперт. Доходы россиян растут медленнее, чем цены в магазинах. Люди берут кредиты на повседневные нужны, а потом сталкиваются с невозможностью полноценно обслуживать долг. В 2020 году доля проблемных кредитов (в портфеле потребительских кредитов) выросла с 7,5% до 9%.
Безусловно, это не может не беспокоить Центробанк, который подумывает о прямых ограничениях на выдачу высокорискованных кредитов «чересчур» закредитованным россиянам.
Проблемных мест хватает как у ПДН, так и у кейса с количественным ограничением кредитов и задокументированным отказом в оформлении новых продуктов, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Показатель долговой нагрузки не всегда отражает действительность. Какой-либо проблемы попросить работодателя «нарисовать» зарплату в два-три раза выше, чем она есть на самом деле, у коммуникабельных сотрудников нет. А это значит, что соотношение доходов и кредитной нагрузки будет рассчитываться некорректно. И кредитный рейтинг с кредитной историей в оценке платёжеспособности тоже не всегда помогают — у человека может не быть просрочек, либо они минимальны, кредитный рейтинг остаётся высоким, а реальная долговая нагрузка при этом много выше допустимых значений.
По словам эксперта, главная проблема ПДН, из-за которой и могут вводить дополнительные вспомогательные инструменты, — это возможность в определённой степени «сфабриковать» данные, и делается это достаточно часто. Это распространённая практика как при оформлении простейших кредитных продуктов, так и при ипотечном кредитовании, когда для получения займа человеку необходимо продемонстрировать высокую заработную плату.
Учитывая, что «конвертные» доходы не учитываются в ФНС и социальных фондах, показать большой заработок из-за несовершенства ПДН не так уж и сложно, — говорит Кричевский.
По мнению доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Дианы Степановой, борьба с ростом долговой нагрузки россиян в купе с намеченным регулятором ужесточением денежно-кредитной политики приведёт к увеличению ставок для населения.
С годами взять кредит россиянину будет сложнее и дороже, особенно на фоне намеченного Банком России дальнейшего отказа от мягкой процентной политики. Низкие ставки и выгодные условия по кредиту смогут получать только надёжные, проверенные заёмщики с хорошей кредитной историей и умеренной долговой нагрузкой.
Однозначно по мере снижения доходов населения и роста долговой нагрузки определённой категории россиян получить новый кредит будет сложнее, соглашается инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров. И дело не в том, что оценка долговой нагрузки обладает какими-то недостатками. Этот метод даёт вполне объективную картину уровня задолженности заёмщика и его кредитоспособности, полагает он. Но сами банки, выдавая кредиты гражданам с солидной финансовой нагрузкой, рискуют, как и россияне, которые впоследствии могут не расплатиться по долгам.
По мнению Степановой, попытки регулятора теми или иными способами снизить закредитованность россиян могут вытеснить заёмщиков с низкими доходами или излишней долговой нагрузкой на «серый» рынок микрозаймов.
Часть населения с низким кредитным рейтингом не сможет привлекать средства у банков, а часть текущих кредитных линий будет пересмотрена, что спровоцирует частичный отказ от уже выданных кредитных карт и рост спроса на альтернативное кредитование — отток клиентов в МФО, потребительские кооперативы, на p2p-площадки частного кредитования, — прогнозирует эксперт.
В любом случае больше всего шансов на хорошие условия по кредиту (равно как и получение этого кредита) по-прежнему останется у тех, кто имеет высокий официальный доход и хорошую кредитную историю.