Плата за риск: как снизить закредитованность россиян

Сегодня тем, у кого выплаты по кредитам составляют больше половины дохода, банки либо отказывают в кредите, либо выдают его с повышенной ставкой. При этом рассчитывается так называемый показатель долговой нагрузки заёмщика (ПДН). Он был внедрён ЦБ ещё в октябре 2019 года, чтобы снизить риски кризиса банковской системы. Несмотря на это, долги граждан перед банками продолжили активно расти, впервые превысив 20 трлн рублей. NEWS.ru вместе с экспертами разбирался, почему оценка платёжеспособности заёмщиков не дала желаемого результата и кому из россиян в будущем будет сложнее взять кредит.

В попытке снизить риски финансовой стабильности банковской системы Центробанк решил внедрить расчёт показателя долговой нагрузки (ПДН) заёмщиков. С 1 октября 2019 года закредитованным россиянам с высоким ПДН стало сложнее получить потребительский кредит, а банкам — менее выгодно работать с такими клиентами. Чем выше доля доходов, которую заёмщик тратит на платежи по кредитам, тем больше капитала необходимо резервировать банку на предоставление нового кредита. С точки зрения банков, весьма рискованно выдавать кредит человеку, у которого платежи по уже имеющимся кредитам «съедают» значительную часть дохода.

ПДН рассчитывается индивидуально при решении о выдаче нового займа. Он показывает соотношение доходов человека и выплат по финансовым обязательствам. Так, если общий семейный бюджет в месяц составляет 100 тысяч рублей, а выплата по займу — 20 тысяч рублей, то кредитная нагрузка в данном случае будет равна 20%. Если доходы составляют те же 100 тысяч в месяц, а ежемесячно на обслуживание кредитов и займов уходит 50 тысяч рублей, то показатель равен 50%. Понятно, что чем он ниже, тем более качественным выглядит заёмщик.

Таким образом, в теории банки контролируют платёжеспособность заёмщиков при принятии решения по кредитным заявкам. На практике же банку не запрещено выдавать кредит тем, у кого в будущем с большой долей вероятности могут возникнуть проблемы с выплатой долга. Как правило, они компенсируют риск невозврата денег более высокой процентной ставкой.

Наиболее «лакомый» клиент банка — это такой клиент, жизнь которого пошла под откос. Он ещё может худо-бедно платить по кредиту, но при этом едва с ним справляется. В данном случае вероятность просрочки огромна, а там, где она есть, есть и большой штраф со стороны банка. Фактически иногда банкам даже выгодно иметь какой-то процент клиентов, которые едва могут погасить свои обязательства. По этой причине мы часто можем видеть людей, которые, с одной стороны, сильно закредитованы, а с другой — спокойно берут всё новые и новые кредиты. В данном случае речь идёт о небольших займах, которые, как правило, выдаются на потребительские цели. Артём Звёздин финансовый эксперт финансовый эксперт

По словам финансового аналитика Артёма Звёздина, количество выданных потребительских кредитов продолжает оставаться на уровне, который заметно ниже показателей допандемийного 2019 года. В то же время средний размер выданных потребкредитов в России достиг рекордных 264,8 тысячи рублей (данные НБКИ за февраль). Этот рост говорит об увеличении долговой нагрузки в условиях систематического падения реальных доходов граждан, объясняет эксперт. Доходы россиян растут медленнее, чем цены в магазинах. Люди берут кредиты на повседневные нужны, а потом сталкиваются с невозможностью полноценно обслуживать долг. В 2020 году доля проблемных кредитов (в портфеле потребительских кредитов) выросла с 7,5% до 9%.

Безусловно, это не может не беспокоить Центробанк, который подумывает о прямых ограничениях на выдачу высокорискованных кредитов «чересчур» закредитованным россиянам.

Проблемных мест хватает как у ПДН, так и у кейса с количественным ограничением кредитов и задокументированным отказом в оформлении новых продуктов, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Показатель долговой нагрузки не всегда отражает действительность. Какой-либо проблемы попросить работодателя «нарисовать» зарплату в два-три раза выше, чем она есть на самом деле, у коммуникабельных сотрудников нет. А это значит, что соотношение доходов и кредитной нагрузки будет рассчитываться некорректно. И кредитный рейтинг с кредитной историей в оценке платёжеспособности тоже не всегда помогают — у человека может не быть просрочек, либо они минимальны, кредитный рейтинг остаётся высоким, а реальная долговая нагрузка при этом много выше допустимых значений. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

По словам эксперта, главная проблема ПДН, из-за которой и могут вводить дополнительные вспомогательные инструменты, — это возможность в определённой степени «сфабриковать» данные, и делается это достаточно часто. Это распространённая практика как при оформлении простейших кредитных продуктов, так и при ипотечном кредитовании, когда для получения займа человеку необходимо продемонстрировать высокую заработную плату.

Учитывая, что «конвертные» доходы не учитываются в ФНС и социальных фондах, показать большой заработок из-за несовершенства ПДН не так уж и сложно, — говорит Кричевский.

По мнению доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Дианы Степановой, борьба с ростом долговой нагрузки россиян в купе с намеченным регулятором ужесточением денежно-кредитной политики приведёт к увеличению ставок для населения.

С годами взять кредит россиянину будет сложнее и дороже, особенно на фоне намеченного Банком России дальнейшего отказа от мягкой процентной политики. Низкие ставки и выгодные условия по кредиту смогут получать только надёжные, проверенные заёмщики с хорошей кредитной историей и умеренной долговой нагрузкой. Диана Степанова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Однозначно по мере снижения доходов населения и роста долговой нагрузки определённой категории россиян получить новый кредит будет сложнее, соглашается инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров. И дело не в том, что оценка долговой нагрузки обладает какими-то недостатками. Этот метод даёт вполне объективную картину уровня задолженности заёмщика и его кредитоспособности, полагает он. Но сами банки, выдавая кредиты гражданам с солидной финансовой нагрузкой, рискуют, как и россияне, которые впоследствии могут не расплатиться по долгам.

По мнению Степановой, попытки регулятора теми или иными способами снизить закредитованность россиян могут вытеснить заёмщиков с низкими доходами или излишней долговой нагрузкой на «серый» рынок микрозаймов.

Часть населения с низким кредитным рейтингом не сможет привлекать средства у банков, а часть текущих кредитных линий будет пересмотрена, что спровоцирует частичный отказ от уже выданных кредитных карт и рост спроса на альтернативное кредитование — отток клиентов в МФО, потребительские кооперативы, на p2p-площадки частного кредитования, — прогнозирует эксперт.

В любом случае больше всего шансов на хорошие условия по кредиту (равно как и получение этого кредита) по-прежнему останется у тех, кто имеет высокий официальный доход и хорошую кредитную историю.