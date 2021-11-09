Плата за мясо: почему говядина превращается в деликатес

Цены на мясо в России только растут, и покупатели вынуждены ограничивать себя в любимом продукте. Ряд производителей к тому же были вынуждены сократить поставки, и возник неравномерный доступ к свежему мясу. Чтобы сделать говядину и свинину более доступными, Минсельхоз предложил обнулить пошлину на их ввоз в рамках квоты. Увидим ли мы мясо на прилавках по сниженной цене или из решения Минсельхоза извлекут выгоду только продавцы? Каких ещё изменений ожидать на рынке мясной продукции и почему, если покупать только качественное мясо, оно станет дешевле, — обо всём этом читайте в нашем материале.

Цена растёт, а доступ сохнет

В октябре компании-мясопереработчики предупредили торговые сети о грядущем повышении цен в связи с подорожанием сырья для мясной продукции. По их данным, рост стоимости конечной продукции может составить от 7% до 20% при том, что говядина подорожала на 11%, свинина — на 29%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Росстата, за девять месяцев рост цены на свинину (кроме бескостного мяса) составил 12,4%, а за год — 13,3%. В сентябре свинина (кроме бескостного мяса) стоила в среднем 304,43 рубля за килограмм, что стало рекордом с января 2019 года.

Кроме того, поставки свинины в 2022 году могут сократиться на 200 тысяч тонн, прогнозируют в Минсельхозе, напоминая, что в сентябре производство свинины в России сократилось из-за вспышек африканской чумы в некоторых регионах. Соответственно, недостающий объём нужно будет импортировать. Сейчас пошлина на ввоз свинины составляет 25%.

Что касается говядины, то ранее ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций, поэтому теперь импортёры говядины больше не могут получать скидку на пошлину (сегодня она составляет минимум 15%). Из-за этого стоимость мясной продукции для России вырастет ещё на 4%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минсельхоз предложил обнулить пошлины на импорт замороженной говядины и свинины в рамках квоты — 200 тысяч тонн для каждого вида мяса. Так министерство оценило годовую потребность России в импорте. Нулевая пошлина позволит увеличить предложение на внутреннем рынке и тем самым сдержать рост цен. Однако по некоторым данным, импортёрам могут поставить условие, при котором мясо должно быть переработано на территории России.

Мясо для всех...

Оказывается, ранее российские цены на мясо были значительно выше среднемировых, а сегодня, напротив, ниже. Об этом рассказал NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-центр» Алексей Плугов.

Он подтвердил, что объём российского рынка мяса намного превышает обещанные Минсельхозом беспошлинные 400 тысяч тонн и составляет порядка 11,2 млн тонн (это и говядина, и свинина, и птица) в год. То есть свободно можно будет ввозить всего 3,5% от общего объёма потребления. По словам Плугова, обнуление на ценах если и отразится, то совсем незначительно.

Проблема не в ценах на мясо, а в покупательной способности населения. Это не про производителей и производство мяса. Это уже про экономику и про уровень жизни наших граждан, — объясняет эксперт.

Что касается производства мяса, то оно, равно как и цены, будет зависеть от мировой конъюнктуры, замечает он.

Виктор Драчев/ТАСС

В свою очередь экономист Никита Кричевский сомневается, что российские производители будут рады наблюдать, как власти станут способствовать их иностранным конкурентам в обеспечении спроса на российском рынке. Он напоминает, что мировые цены на мясо снижаются три месяца подряд. Внутренние цены в последние две недели тоже стали незначительно снижаться. Плюс к этому — прогнозы на год грядущий, по которым прирост производства свинины составит 7–8%, поэтому снижение цен неизбежно, уверен эксперт.

Эксперты не сходятся во мнениях относительно пользы обнуления пошлин. Так, управляющий партнёр Agro and Food communications Илья Березнюк в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что обнуление пошлины действительно может притормозить рост цен. По его словам, в России себестоимость производства той же свинины или курятины до сих пор считалась одной из самых низких в мире. Однако и она заметно выросла на фоне роста стоимости кормов, электроэнергии и т. п. В этом смысле обнуление пошлин можно рассматривать как позитивное решение, это попытка временно сбалансировать спрос и предложение, замечает эксперт.

Но здесь речь идёт не об увеличении доли импорта, а только об обнулении пошлин. Речь идёт о тех квотах, которые уже есть. Поэтому говорить о том, что это как-то снизит цены, я бы не стал, — рассуждает эксперт.

Другими словами, на российский рынок не придёт дополнительный объём мяса, но импортёры получат возможность уменьшить свои расходы. А что касается потребителей, то россияне будут просто вынуждены менять предпочтения — переходить с более дорогого на более дешёвый белок. Однако и у производителей нет иллюзий: когда доходы населения годами не растут, манёвров для повышения цен на мясную продукцию не так много.

Корова свинье не товарищ

Алексей Плугов напоминает, что лет двадцать назад потребление мяса на душу населения было значительно ниже, чем сейчас. Так, в 2001 году этот показатель составлял 40,3 килограмма (все виды мяса с учётом субпродуктов и мяса на кости. — NEWS.ru), а к 2021 году достиг 76,5 килограмма. И кажется, что сегодня мясо значительно доступнее для россиян, чем раньше. На самом деле рост потребление мяса все эти годы обеспечивался за счёт наиболее дешёвых его видов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2000 году в структуре потребления на долю мяса птицы приходилось 40,2%, свинины — 33,2%, а на говядину и телятину — 26,6%. В 2020 году птица стала занимать в рационе питания россиян 50,1% (31 кг на человека), что в 1,6 раза превышает рациональную норму, установленную на законодательном уровне, а говядина — всего 18,5%.

По оценкам ОЭСР и ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), к 2029 году спрос на говядину в России ещё немного сократится (на 0,5%), а потребление свинины и мяса птицы вырастет (на 4,4% и 3,1% соответственно).

В целом российская статистика вполне сопоставима со структурой потребления мяса в странах ЕС и Канаде: говядина и телятина — 10 килограммов, свинина — 20,7 килограмма, птица — 30,8 килограмма на человека. Лидируют в этом плане США, Аргентина и Австралия. К примеру, в Соединённых Штатах потребление говядины и телятины составляет 26,2 килограмма, свинины — 24 килограмма, а мяса птицы — 51 килограмм на душу населения.

Объём российского рынка говядины — это порядка 800–900 тысяч тонн. Он включает собственное производство (сельхозорганизации и подсобные хозяйства), импорт из дальнего зарубежья (20%), а также из стран Таможенного союза (15%). Таким образом, 75% производится внутри страны, а 35% — импортируется, рассказывает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Перечень поставщиков-импортёров для России весьма ограничен и в последние годы практически не менялся. Свежее и охлаждённое мясо крупного рогатого скота в Россию завозится из Белоруссии и Казахстана (суммарно на них приходится почти 98% всех поставок). По замороженному мясу крупного рогатого скота (КРС) большая доля импорта приходится на Парагвай, Бразилию и Аргентину.

Вкус настоящего мяса

Из-за снижения доходов населения говядина становится всё более премиальным видом мяса. Как отмечают российские ретейлеры, с одной стороны, падает спрос на относительно дешёвую говядину, с другой — растёт спрос на мраморную.

По данным Национальной мясной ассоциации, за семь лет потребление говядины мясных пород выросло в пять раз, до 300 тысяч тонн, премиальных отрубов — в 12 раз, до 30 тысяч тонн. И хотя некоторые эксперты считают эти оценки завышенными, но и они признают: доля мясного скота в общем поголовье КРС увеличивается.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Исторически так сложилось, что основным источником производства говядины в России являются выбракованные коровы из молочных стад, которые уже не могут доиться и телиться. В Советском Союзе мясных пород скота практически не было, напоминает Альберт Давлеев. Разводили в основном коров молочных и мясо-молочных пород. Мясные породы начали завозить в страну каких-то 10–15 лет назад. Для сравнения: в США на долю скота мясных пород в поголовье КРС приходится 78%, в Канаде — 85%, в Австралии — 92%, а в России — лишь 15%.

Потенциал для развития мясного скотоводства в России, безусловно, есть. Другое дело, что себестоимость промышленного производства мясного скота с увеличением объёмов зачастую не снижается, сетует Давлеев.

Ферма на небольшом стаде в 150–300 голов может давать гораздо более дешёвую продукцию, чем мегаферма на пять тысяч голов. Говорить о том, что заниматься мясным скотоводством экономически эффективнее, по меньшей мере опрометчиво, — рассуждает эксперт.

При этом Давлеев подтверждает растущий спрос на качественную говядину. Люди готовы платить за более мелкий и более дорогой кусок мяса, если он правильно разделан, в нём отсутствуют жилы, он привлекательного цвета, если он свежий, хорошо упакован и не заветрен. И, что интересно, отчасти повышенный интерес россиян к премиальному мясу спровоцировала пандемия. Те, кто из-за закрытия границ не смогли поехать на отдых в Турцию, Египет, Италию или Францию, пытаются устроить себе праздник дома, в России.

Для них чувство вкуса настоящего качественного мяса — это своего рода компенсация за отсутствие возможности съесть тот же кусок где-нибудь на берегу Средиземного моря, — говорит Давлеев.

Понятно, что это относится прежде всего к гражданам с определённым уровнем достатка. По словам эксперта, именно потребительский фактор является главным драйвером и роста цен, и объёмов производства, и «переключения» на мясные породы.

Другими словами, потребитель голосует рублём. Если будет вместо некачественного мяса покупать дорогое и высококлассное, на прилавках такого продукта будет больше. И как это ни парадоксально, именно тогда снизятся цены, поскольку возникнет конкуренция в этом сегменте. Вывод один: покупай лучшее.