Пессимизм в бизнес-среде РФ достиг уровня 2015 года

https://static.news.ru/photo/cdd1235e-89a0-11ea-b37d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доля финансовых директоров, ожидающих падения доходов, достигла 37% — рекордный с кризисного 2015 года показатель. Предприниматели опасаются ослабления рубля и снижения спроса.

Во второй половине 2019 года только 12% финансовых директоров прогнозировали снижение доходов своих компаний, 19% ожидали снижения операционной прибыли, передаёт РБК со ссылкой на результаты проведённого Deloitte исследования.

При этом 70% принявших участие в опросе компаний ждут падения доходов в течение следующего полугодия, а 54% полагают, что такая ситуация сохранится ещё на год-полтора после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Наиболее пессимистично настроены медицинские и фармкомпании (из-за ограничений производства в Китае и расширения госрегулирования цен), торговые предприятия (реализующие непродовольственную продукцию), сферы недвижимости и строительства.

Аналитики Deloitte предполагают, что менее прочих в результате кризиса пострадают сектор высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ, а также агропромышленный комплекс.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки бизнеса и граждан. По его словам, общенациональная программа по восстановлению экономики и доходов населения должна быть запущена синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологических ограничений.