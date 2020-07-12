Песков заявил о грядущем экономическом упадке в России

https://static.news.ru/photo/9e06ee52-c432-11ea-adda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страну ждут экономические трудности. Вызванный пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть кризис не закончился, уверен он.

В экономическом плане ещё не всё позади, нас ждут трудности впереди, это очевидно, — заявил Песков в эфире «России 1».

Он отметил, что в Кремле смотрят на кризис как на глобальную проблему. Песков также добавил, что по его личной оценке ситуации, во время пандемии коронавируса все министерства и ведомства РФ сработали как слаженный механизм.

В России разработан двухлетний план восстановления экономики. Он обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3–5%.

Правительство России профинансирует антикризисные программы 2020–2021 годов за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) — государственного резерва, сформированного благодаря сверхдоходам от нефтедобычи. В Минэкономразвития пообещали сделать упор на «восстановление и развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства», писал NEWS.ru.