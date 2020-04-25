Песков: Россия сможет жить в условиях низких цен на нефть

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал падение цен на нефть. По его словам, Россия сможет жить в условиях дешёвых углеводородов.
Об этом он
Есть хороший задел прочности, наша так называемая подушка безопасности, — подчеркнул Песков.
Он добавил, что в связи с этим нельзя предаваться «каким-то популистским настроениям», таким как желание раздать деньги в один момент и «залить деньгами экономику».
Как писал NEWS.ru, российский Минфин потратит 2 трлн рублей на замещение нефтегазовых доходов. Средства для этого будут взяты из Фонда национального благосостояния. Сокращение доходов от нефтегазового экспорта вызвано обвалом цен на нефть.
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