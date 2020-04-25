Песков: Россия сможет жить в условиях низких цен на нефть

https://static.news.ru/photo/a7f5e4a4-87b0-11ea-95f4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал падение цен на нефть. По его словам, Россия сможет жить в условиях дешёвых углеводородов.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1». При этом представитель главы страны отметил, что властям необходимо быть очень рачительными в использовании имеющихся средств.

Есть хороший задел прочности, наша так называемая подушка безопасности, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что в связи с этим нельзя предаваться «каким-то популистским настроениям», таким как желание раздать деньги в один момент и «залить деньгами экономику».

Как писал NEWS.ru, российский Минфин потратит 2 трлн рублей на замещение нефтегазовых доходов. Средства для этого будут взяты из Фонда национального благосостояния. Сокращение доходов от нефтегазового экспорта вызвано обвалом цен на нефть.