Песков отказался давать прогноз о будущем автопрома в условиях коронавируса

https://static.news.ru/photo/207dacaa-87ba-11ea-81ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Прогнозы по развитию российских автопромышленных предприятий на ближайшее будущее делать сложно, учитывая непростую ситуацию с эпидемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил беспрецедентность кризисных условий и вызовов, которые связаны с пандемией. По его словам, таковые поступают постоянно, поэтому регулировать ситуацию приходится «в ручном режиме».

Навряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или на два года вперёд. Поэтому, конечно, очень сложно, и требуется особая ответственность для того, чтобы принимать решения, — сказал Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности заявил, что эпидемия коронавируса более негативно отражается на российской экономике, чем мировой финансовый кризис 2008–2009 годов.

Как писал NEWS.ru, глава государства назвал непростой текущую экономическую обстановку, но подметил, что в целом реакция рынка схожая. Поэтому даже сформированный представителями отрасли набор предложений по мерам поддержки «мало чем отличается от того периода», констатировал Путин.