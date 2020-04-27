Песков: нет поводов для возвращения цен на нефть к высокому уровню

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сделка ОПЕК+ позволит удерживать цены на нефть на приемлемом уровне.
По его словам, есть основания надеяться, что после вступления сделки в силу, после 1 мая, колебания цен на нефть будут более плавными, рынок будет избегать обвальных значений.
В интервью телеканалу «Россия 24» Песков
NEWS.ru писал, что Кремль считает сделку ОПЕК+ общей победой для всех стран. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что предыдущая сделка была расторгнута не по инициативе России. После её расторжения произошло резкое снижение цен на нефть, а рынок обвалился на фоне пандемии коронавируса.
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