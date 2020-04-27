Песков: нет поводов для возвращения цен на нефть к высокому уровню

https://static.news.ru/photo/18c1c2b4-8880-11ea-8c89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андронов Алексей/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сделка ОПЕК+ позволит удерживать цены на нефть на приемлемом уровне.

По его словам, есть основания надеяться, что после вступления сделки в силу, после 1 мая, колебания цен на нефть будут более плавными, рынок будет избегать обвальных значений.

В интервью телеканалу «Россия 24» Песков отметил , что нынешние цены на нефть не являются «обвальными». Он подчеркнул, что благодаря сокращению добычи цены можно будет удерживать на приемлемом уровне, но со временем обязательно наступит их рост, повысятся ценовые параметры.

NEWS.ru писал, что Кремль считает сделку ОПЕК+ общей победой для всех стран. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что предыдущая сделка была расторгнута не по инициативе России. После её расторжения произошло резкое снижение цен на нефть, а рынок обвалился на фоне пандемии коронавируса.