Песков не исключил возможности прямых выплат матпомощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает возможность оказания прямой материальной помощи россиянам в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и связанными с ней ограничениями.
Данная мера может быть обусловлена необходимостью поддержать экономическую жизнь страны во время пандемии,
Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких сигналов о том, что антироссийские санкции могут быть смягчены, нет. Он добавил, что президент России Владимир Путин никогда не поднимает вопрос о санкциях во время переговоров.
Добавьте наши новости в избранные источники