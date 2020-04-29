Песков не исключил возможности прямых выплат матпомощи россиянам

https://static.news.ru/photo/1dc55648-8a76-11ea-b2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает возможность оказания прямой материальной помощи россиянам в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и связанными с ней ограничениями.

Данная мера может быть обусловлена необходимостью поддержать экономическую жизнь страны во время пандемии, отметил представитель Кремля во время интервью RTVI.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких сигналов о том, что антироссийские санкции могут быть смягчены, нет. Он добавил, что президент России Владимир Путин никогда не поднимает вопрос о санкциях во время переговоров.