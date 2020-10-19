Песков назвал причину частых контактов Путина с принцем Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/6ad7831c-11fc-11eb-aee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Взаимодействие России и Саудовской Аравии может повлиять на стабилизацию нефтяных рынков. Сейчас стороны находятся в активной стадии взаимодействия в свете подвижности на рынках нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин два раза разговаривал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Журналисты поинтересовались, с чем связана такая частота звонков, есть ли у стран разногласия в рамках сделки ОПЕК+, и вызывает ли опасения в целом ситуация на рынке нефти.

Речь идёт не о разногласиях, а о взаимодействии двух стран, двух крупнейших производителей нефти. Тех стран, совместные действия которых способны оказывать стабилизирующее влияние на рынок энергоносителей, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, Россия и Саудовская Аравия находятся в активной стадии взаимодействия и обмена мнениями, поэтому это требует регулярных контактов.

На вопрос о том, есть ли новые инициативы Москвы и Эр-Рияда для рынка нефти, Песков ответил, что «до сих пор ничего озвучено не было».

Российский лидер Владимир Путин 17 октября пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили реализацию договорённостей в формате ОПЕК+, а также подчеркнули готовность к координации на данном направлении для поддержания стабильности на рынке энергоносителей. Ранее политики провели телефонный разговор 13 октября. Беседа прошла по инициативе Эр-Рияда.

В мае ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти должно вырасти ещё почти на 2 млн баррелей в сутки, писал NEWS.ru.