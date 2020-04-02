Песков: банки наладят систему выдачи льготных займов бизнесу

https://static.news.ru/photo/1eb943b4-7597-11ea-8d58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банки в ближайшее время отладят систему выдачи льготных кредитов для предпринимателей. Они будут предназначены для бизнеса, который не может функционировать в условиях мер по противодействию коронавирусу в России.

Мы знаем, что уже вчера, в первый день после документального оформления этой инициативы, были обращения в банки. Там ещё не совсем система налажена, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил надежду, что буквально на днях система заработает, сообщает ТАСС.

Ранее экономист AMarkets Артём Деев заявил NEWS.ru, что кредитные каникулы для многих предпринимателей оказались неактуальной мерой. Около 30% представителей малого и среднего бизнеса считают, что карантинные меры и приостановка деятельности поставили их бизнес на грань банкротства.

Член федерального политического совета Партии Роста Дмитрий Потапенко считает, что в России может закрыться 80% малого бизнеса, что приведёт к появлению 8 млн безработных.