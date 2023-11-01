Первые в этом году суда с углем для Китая вышли на Северный морской путь

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Первые в этом году три сухогруза с российским углем отправились в КНР по Северному морскому пути, сообщает EADaily со ссылкой на информацию Федеральной таможенной службы России. Общий объем груза составляет 117 тысяч тонн.

Сотрудники Тюменской таможни в Сабетте (ЯНАО) оформили на экспорт три сухогруза с коксующимся углем, использующимся в металлургии, — сообщили в ФТС.

В ведомстве подчеркнули, что экспортный потенциал Северного морского пути возрастает. Так, если в конце 2022 года из морского порта Сабетта отбыл всего один сухогруз с коксующимся углем весом в 35 тысяч тонн, то только за октябрь 2023 года оформлены уже три судна со 117 тысячами тонн природного топлива, предназначенного для Китая.

Новоуренгойский таможенный пост является самым северным морским пунктом пропуска России, напомнили в ФТС. По данным ведомства, всего в 2023 году на этом посту были оформлены более 400 сухогрузов, танкеров-газовозов и конденсатовозов с суммарным весом груза свыше 15 млн тонн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Северный морской путь важен для России, его развитие будет идти поступательно. По словам представителя Кремля, объемы грузоперевозок по Севморпути будут наращиваться постоянно.