Пересмотр закона о контрсанкциях допустили в Совфеде

https://static.news.ru/photo/a6faced6-7477-11e9-b875-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Применение закона о контрсанкциях от 2018 года будет проанализировано специальной рабочей группой, которую создал Совет Федерации. Парламентарии хотят понять, как документ влияет на работу в условиях распространения коронавируса.

Об этом заявил сенатор Константин Косачев, сообщает «Коммерсант».

Не подвергая сомнению его действенность и эффективность, мы хотели бы проверить, как он работает в новых условиях с точки зрения интересов российского бизнеса, испытывающего дополнительные и ранее не существовавшие нагрузки, — пояснил глава комитета СФ по международным делам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители постпредства России при ООН заявили, что позиция Украины, которая заблокировала в Генассамблее организации проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством. Российские дипломаты считают, что документ об ослаблении санкционного режима в период пандемии пришёлся не по нраву украинским коллегам.