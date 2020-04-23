Пересмотр закона о контрсанкциях допустили в Совфеде

Применение закона о контрсанкциях от 2018 года будет проанализировано специальной рабочей группой, которую создал Совет Федерации. Парламентарии хотят понять, как документ влияет на работу в условиях распространения коронавируса.
Об этом заявил сенатор Константин Косачев,
Не подвергая сомнению его действенность и эффективность, мы хотели бы проверить, как он работает в новых условиях с точки зрения интересов российского бизнеса, испытывающего дополнительные и ранее не существовавшие нагрузки, — пояснил глава комитета СФ по международным делам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что представители постпредства России при ООН заявили, что позиция Украины, которая заблокировала в Генассамблее организации проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством. Российские дипломаты считают, что документ об ослаблении санкционного режима в период пандемии пришёлся не по нраву украинским коллегам.
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