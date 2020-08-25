Пенсионный фонд ошибочно обсчитывает живых и платит пенсии мёртвым

Чиновники высшего органа внешнего государственного аудита выявили ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России, которые чаще всего приводят к тому, что россияне недополучают пенсии. Об этом говорится в отчёте по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах (документ есть в распоряжении NEWS.ru). В настоящее время система индивидуального учёта сведений о застрахованных ПФР гражданах достигла массива в размере почти 156 млн человек. Эта цифра получена также и с учётом численности иностранных граждан, работающих в РФ. Также в этом массиве могут быть и умершие, если только сведения о смерти не поступили в ПФР.

Основной проблемой в СП сочли открытие на одного и того же получателя пенсии двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Причём чаще всего это происходит вследствие того, что граждане совершают ошибки при заполнении анкет, при этом если у заявителя на момент назначения пенсии было два или более счета, её размер мог устанавливаться лишь на основании одного из них.

К необоснованному занижению пенсии может приводить и смена фамилии, чаще всего это касается женщин, вышедших замуж. Счётная палата выяснила, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене фамилии, что приводило к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.

Далее, существует также проблема и с актуализацией данных системы. Из-за расхождения информации о гражданах в разных системах (ЗАГС, МВД, ФНС и прочее) изменения, которые происходят в жизни человека, не всегда своевременно отражаются на лицевом счёте в Пенсионном фонде. СП предлагает наладить механизм межведомственного взаимодействия и провести сверку персонифицированной информации о гражданах по единому идентификатору (например, СНИЛС или ИНН).

Отмечается, что ПФР систематически находит и объединяет подобные счета, но недополученные по причине этих ошибок деньги пенсионерам доплачивает не всегда.

Аудиторы выборочно проверили 45 пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, и выявили нарушения в более чем 50% случаев. В результате пенсионерам доплатили 2,2 миллиона рублей. Всего же за три года ПФР объединил счета у 89,8 тысячи пенсионеров. В Счётной палате не исключили, что все эти граждане недополучили пенсии.

В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счёта родственниками умершего пенсионера переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили почти 377 миллионов рублей. Эти переплаты могут быть взысканы только в судебном порядке либо путём добровольного возмещения родственниками умершего пенсионера, — сказано в отчёте СП.

Аудиторы говорят, что сведения о смерти до октября 2018 года поступали в территориальные органы ПФР непосредственно из органов ЗАГС, а начиная с октября 2018 года — представляются в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.

При этом на 1 марта 2020 года в территориальных органах ПФР находились сведения о смерти более чем 11,7 тысячи умерших граждан, которых фонд не может идентифицировать в своих информационных базах. На 1 января 2020 текущего года таких неидентифицированных умерших было почти вдвое меньше — 5,6 тысячи человек.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронные трудовые книжки «снижают» пенсию

Как объяснил NEWS.ru заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев, система персонифицированного учёта проектировалась в середине далёких 90-х. Несмотря на разработку новых поколений информационных систем AИС ПФР 2.0 и 3.0, учёт пенсионных прав граждан всё ещё является заложником старых технологий и консерватизма администрации Пенсионного фонда.

Прогресс в финансовом секторе позволяет реализовывать миллиарды транзакций онлайн, но этот уровень пока не достижим для пенсионной сферы. Ошибки в переучёте происходят как правило по вине работодателей, ответственных за передачу сведений в ПФР. Ключевой риск лежит не в плоскости учёта накоплений, которые заморожены с 2014 года, а в учёте пенсионных прав. Евгений Якушев заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ

Проблема, по его словам, усугубляется переходом к электронным трудовым книжкам — в новых условиях невозможно будет подтвердить и восстановить трудовой стаж, и это может обернуться снижением пенсии в будущем.

Если говорить об ошибке в отношении «двойных счетов» СНИЛС, которая была отмечена как наиболее распространённая аудиторами Счётной палаты, то учитывая, что в системе обязательного пенсионного страхования застраховано более 150 млн человек и на каждого открыт свой индивидуальный лицевой счёт, то окажется, что нарушения выявлены в отношении не более 0,37% от их общего количества, замечает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Причём доля счетов пенсионеров, которые пострадали от этой проблемы, и того меньше — 0,06%. Принимая во внимание человеческий фактор (ошибки при смене фамилии, например) это не так много, полагает она.

Одна из сложностей нынешней системы заключается в том, что базы данных ПФР, ФНС и ЗАГСов не полностью сопоставимы по объёму и параметрам имеющейся информации, а также не всегда между ними налажено оперативное взаимодействие, отсюда проблемы с отражением информации об изменении в паспортных данных, фамилии и иной индивидуальной информации застрахованных лиц. Наибольший размер неправомерных расходов ПФР до недавнего времени был связан с выплатами пенсий родственникам уже умерших пенсионеров, которые умышлено предпочитали скрывать факт смерти. Юлия Финогенова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Тем не менее, отмечает эксперт РЭУ, в настоящее время их количество должно существенно уменьшиться, поскольку ЗАГСы теперь обязаны сами уведомлять об этом ПФР.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И всё же, что нового в этой ревизии и вернутся ли к пенсионерам их «потерянные» деньги? Безусловно, по тем случаям, что были выявлены, компенсация пенсионерам будет, полагают эксперты. Тем не менее для минимизации вероятности возникновения подобных ошибок в будущем ПФР, ФНС и ЗАГСы должны иметь унифицированную базу данных и оперативно взаимодействовать друг с другом, а сотрудники ПФР, работающие с гражданами, должны проходить специальные тренинги для предотвращения неточностей на этапе получения первичной информации от граждан.

Увы, но встречается ситуация, что у одного человека есть два СНИЛС, иногда — что, наоборот, на одном СНИЛС — два клиента. Но дело в том, что, например, негосударственные пенсионные фонды не могут сами объединять счета, даже если выявляют такую проблему, — это задача и прерогатива ПФР. Фонды ранее обращали внимание ПФР на данную проблему. Примерно полтора года назад ПФР начал процедуру ревизии, по итогам которой он прислал в фонды уведомление об объединении счетов, и фонды их объединили. Насколько мы понимаем, поиск и исправление совпадений продолжаются в постоянном режиме, так как от ПФР периодически приходят сообщения об этом. По факту в случае выявленных ошибок нужно доплачивать деньги за весь период, когда они были. Екатерина Невская пресс-представитель НПФ «Сафмар» пресс-представитель НПФ «Сафмар»

По суждению завлаба «Страхования и пенсионного обеспечения» ИМЭИ ВАВТ Минэкономразвития Валерия Баскакова, вернуть деньги пенсионерам будет сложно, если «в системе персонального учёта нет порядка».

Я говорю «если» потому, что Пенсионный фонд — весьма закрытая организация. К такому выводу я пришёл исходя из 20-летнего опыта, ежегодного выполнения различных работ, связанных с системой государственного пенсионного страхования/обеспечения в интересах ряда федеральных министерств и ведомств, включая Минэкономразвития, Минтруд, Счётную палату и др. За это время ПФР ни разу не предоставил обезличенную информацию, которая по закону должна храниться в системе персонифицированного учёта даже в тех случаях, когда запрос поступал от государственных органов власти и эта информация была необходима для проведения исследований по государственным контрактам, в интересах государства. Во всех случаях ответ был один — конфиденциальная информация. Валерий Баскаков завлаб «Страхования и пенсионного обеспечения» ИМЭИ ВАВТ Минэкономразвития и член правления Гильдии актуариев завлаб «Страхования и пенсионного обеспечения» ИМЭИ ВАВТ Минэкономразвития и член правления Гильдии актуариев

Отсюда можно сделать вывод, говорит Баскаков, что ПФР не может или не хочет поделиться информацией с заинтересованными государственными органами. В любом случае в системе персонифицированного учёта необходимо наводить порядок, считает эксперт.

Баскаков добавил, что отсутствие достоверной информации о развитии пенсионной системы порождает множество новых вопросов относительно будущего пенсионной системы в России не только в экспертном сообществе, но и у населения. Но такая ситуация «замалчивания» может негативно отразиться на будущем системы, когда она столкнётся с рисками, которые не в полной мере были просчитаны и проанализированы, в том числе из-за невозможности использования для этих целей данных персонифицированного учёта.

Для успешного развития системы необходима ежегодная актуарная экспертиза развития пенсионной системы в долгосрочной перспективе, результаты которой будут обсуждаться в экспертном сообществе. Такая экспертиза должна проводиться не силами сотрудников ПФР, а внешними экспертами. Сейчас же система становится всё более и более закрытой и переводится на «ручное» управление без чётких правил, определяющих её долгосрочное развитие. Часто желание быстро решить текущие проблемы ПФР может обернуться большими проблемами в будущем, — предупреждает завлаб «Страхования и пенсионного обеспечения» ИМЭИ ВАВТ Минэкономразвития.

Один из последних примеров такого недальновидного подхода — это принятые решения по индексации пенсии работающим гражданам. Это решение делает пенсионное обеспечение плоскими (не зависящими от взноса работников), а саму систему малопривлекательной для наиболее активной части населения, то есть именно тех граждан, на взносах которых она ещё существует, резюмировал специалист.