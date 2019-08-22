Пенсионная реформа не даёт России тех выгод, на которые можно было рассчитывать ещё в прошлом году при её принятии. Её вклад в рост экономики составит всего 0,2–0,4 процентного пункта, следует из расчётов «БКС Премьер», подготовленных специально для News.ru. В итоге ситуация с трудовыми ресурсами страны по-прежнему вызывает тревогу у экономистов и аналитиков.

Численность рабочей силы в России продолжает снижаться, несмотря на пенсионную реформу, эффектом которой должна была стать противоположная ситуация — увеличение экономически активного населения (ЭАН). Это происходит на фоне ухудшения демографических условий в стране в целом. Так, к началу июля этого года трудоспособных россиян оказалось 74,9 млн, что составляет 51% от совокупной численности населения. Тенденцию к снижению доли ЭАН можно наблюдать уже практически четыре года подряд: в 2016-м она находилась на уровне 52,2%, в 2017-м — 51,85%, в 2018-м — 51,75%. Такие цифры следуют из данных Росстата, подсчитал News.ru.

В результате Россия получает весьма ограниченные выгоды. Во-первых, смертность граждан не настолько высока для того, чтобы численность рабочей силы повышалась существенно быстрее «зависящих» групп населения. Во-вторых, при нынешнем снижении количества занятых граждан, несмотря на пенсионную реформу, пока нельзя рассчитывать на адекватное расширение человеческого капитала, рассуждает автор исследования, главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Для сравнения: вклад этих двух демографических «дивидендов» в рост ВВП России в расчёте на одного потребителя составлял около 0,4–0,9 п. п. в период до 2000 года, подсчитал эксперт.

Столь существенный эффект определялся «наложением» этих «дивидендов» друг на друга, а влияние «первого» из них могло быть особенно велико для послевоенной России, — рассуждает Покатович.

Сергей Лантюхов/News.ru

Сейчас же эффект от повышения пенсионного возраста и выгод от этой реформы составляет 0,2–0,4 п. п. ВВП, оценивает эксперт. Он также предполагает, что в нынешнее время работодатели стараются побыстрее избавится от сотрудников предпенсионного возраста и всячески обходят государственные запреты на увольнение таких граждан.

Правительство предложило провести реформу летом 2018 года. Она предполагает повышение возраста выхода на заслуженный отдых до 65 лет для мужчин и до 60 лет — для женщин.

Есть два момента, на которые нужно обратить внимание, — это численность рабочей силы и спрос на труд, отмечает доктор экономических наук, заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Спрос компаний на сотрудников падает, равно как и количество ЭАН.

Это показывает, что экономика страны находится в рецессии или, по крайней мере, демонстрирует крайне низкие темпы роста. Получается, что мы боялись дефицита рабочей силы, а на самом деле даже спроса на рабочие места нет, — рассуждает экономист.

Кроме того, добавляет он, развитие цифровой экономики приведёт к массовому высвобождению труда, что ещё больше обесценит пенсионную реформу.

Её начало совпало с турбулентностью в международной и российской экономике, соглашается руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев. Поэтому, продолжает он, сейчас адекватно можно оценить лишь некоторые эффекты от повышения пенсионного возраста. В частности, наибольшую экономическую активность и желание трудиться демонстрирует как раз старшее поколение людей в возрасте 40–60 лет.

Реформа преследует сразу несколько целей, напоминает Деев. Во-первых, остановить естественное сокращение трудоспособного населения, во-вторых, обеспечить наполняемость Пенсионного фонда, чтобы гарантировать стабильность пенсионных выплат. В-третьих, продолжает он, власти хотели бы обеспечить права граждан, желающих сохранить трудовой статус после наступления предпенсионного возраста, и в-четвёртых, — создать запас времени для активизации работы негосударственных пенсионных фондов.