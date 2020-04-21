Падение на 7,5% предрекли экономике РФ

https://static.news.ru/photo/f6d69e4e-835d-11ea-8c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

ВВП России в худшем варианте развития ситуации может упасть на 7,5%. Такой прогноз подготовили аналитики агентства АКРА.

Эксперты спрогнозировали три сценария развития событий, вызванных пандемией коронавируса. Самый оптимистичный предусматривает снятие ограничений летом, цену нефти $35 за баррель, потери экономики — 0,8%, пишет РБК.

Уровень безработицы при этом незначительно превысит докризисный и составит 4,8%. Доходы населения снизятся на 1,3%.

Если карантин повторится из-за новой вспышки коронавируса и среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, то ВВП упадёт на 4-4,5%, безработица вырастет до 6,7%, доходы россиян упадут на 6,4%.

Самый пессимистичный сценарий предусматривает ужесточение ограничений по коронавирусу. Цена нефти опустится до $25 за баррель. Экономика упадёт на 7-7,5% и начнёт восстанавливаться только в 2022 году. Удвоится безработица — до 8,9%, доходы населения упадут на 9,9%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что общий ущерб пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Такие оценки следуют из макроэкономического обзора Национального рейтингового агентства (НРА).