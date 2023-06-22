Ограничили «Дружбу»: по каким странам ударит 11-й пакет санкций ЕС пытается перекрыть поставки нефти из России в Европу через нефтепровод «Дружба»

Фото: shutterstock

После долгого перерыва Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций в отношении России. В первую очередь от него могут пострадать нефтяники и грузоперевозчики. В частности, ЕС согласился с предложением Польши и ввел запрет на транспортировку нефти по одной из веток нефтепровода «Дружба». Чего стоит опасаться России и как это отразится на экономиках стран Европы, расскажет NEWS.ru.

Что известно о новом пакете санкций на данный момент

Постпреды стран Евросоюза согласовали уже 11-й по счету пакет санкций против России, сообщило в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России. — NEWS.ru) представительство Швеции, которое председательствует в Совете ЕС.

В этот пакет включены меры против обхода уже установленных ограничений. Также ЕС представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний. В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в 11-й пакет попадут больше 90 компаний из разных стран, которые «поддерживают Кремль». Ранее сообщалось, что в рамках новых санкций Евросоюз может ввести запрет на транзит множества товаров через Россию.

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На момент написания этого материала документы ЕС по пакету санкций не опубликованы. Но некоторые детали раскрыл постпред Польши при ЕС Анджей Садось в Лондоне. По его словам, на параметрах текущего пакета настаивала именно Варшава.

Против кого и чего направлены санкции

Пакет включает:

запрет на въезд в ЕС российских грузовых прицепов с товарами;

запрет на транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы);

ограничения в отношении 70 физических лиц по обвинению в «депортации украинских детей»;

ограничения в отношении 30 российских юридических лиц по обвинению в обходе санкций для «поддержки российских военных усилий».

Фото: shutterstock

Кого и почему напугали новые санкции

Накануне Польша ошибочно заявила о включении в 11-й пакет запрета на транспортировку нефти по южной (а не по северной) ветви трубопровода «Дружба». И эта новость повергла многих в шок, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Дело в том, что по южной ветке мы до сих пор снабжаем нефтью Венгрию, Чехию, Словакию. Кроме того, транзитом через Венгрию и Румынию нефть еще идет в Сербию. Объемы прокачки там стандартные. В этом плане ничего не менялось ни в 2022-м, ни в 2023 году», — объясняет эксперт. Он напомнил, что именно Венгрия сопротивлялась полному нефтяному эмбарго и добилась сохранения поставок российской нефти по «Дружбе».

Под санкции попала северная ветка «Дружбы», которая идет в Германию и Польшу и почти не работает. По ней поставляют только казахстанскую нефть в объеме 20 тысяч тонн в месяц, но это очень-очень мало, говорит Юшков.

Важен ли для России нефтепровод «Дружба»

После начала спецоперации на Украине Евросоюз не смог сразу отказаться от нефти из России: слишком сильно он от нее зависел. Тогда он сначала закупился впрок, а затем, с 5 декабря 2022 года, и вовсе отказался от морских поставок из России — это две трети транзита нефти в Европу.

Еще треть поступала по нефтепроводу «Дружба» в Германию, Венгрию, Чехию, Польшу и Словакию. Но с 1 января Берлин отказался от нефти по «Дружбе». А в феврале Россия прекратила поставки в Польшу, объяснив это отсутствием оплаты. То есть два крупнейших заказчика перестали приобретать трубопроводную нефть. При этом временные проблемы с «Дружбой» возникали и у других стран.

В результате в феврале этого года поставки по нефтепроводу упали втрое по сравнению с февралем 2022-го. Теперь же Германия и Польша в новом пакете санкций официально закрепили, что отказываются от использования ветки «Дружбы».

Фото: Нефтепровод Дружба/vk.com

Как новые санкции отразятся на Евросоюзе

По мнению Юшкова, в 11-м пакете санкций фиксируется то, что и так есть на практике. Понятно, что основным бенефициаром санкций против «Дружбы» выступает Польша. Полякам важно не дать использовать северную ветку ни для российской нефти ни, в идеале, для казахской, считает эксперт. Тогда Германии, чтобы полностью загрузить свои НПЗ, придется использовать польский порт Гданьск. «А там — платить полякам за перевалку нефти с танкера в трубу, потом платить за транспортировку по трубе на юг, туда, где проходит нефтепровод „Дружба“, и уже дальше по участку от нефтепровода „Дружба“ стандартно качать нефть на немецкие НПЗ», — рассуждает Юшков.

Что еще важно: восстановить прежний объем поставок из России в Германию по нефтепроводу «Дружба» теперь будет сложнее. Для этого придется отменять санкции, введенные Евросоюзом, добавляет он.

Стоит ли России переживать из-за «Дружбы»

По словам аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, закрытие северной ветки вряд ли серьезно ударит по российскому нефтегазу и бюджету. «Основная прокачка „Дружбы“ идет через южную ветку, а Россия уже год пытается по максимуму перенаправить экспорт в Азию», — подчеркнул он.

Поэтому это решение, скорее, политическое, оно не скажется на экономике так сильно, как могли бы повлиять на нее закрытие южной ветки или новые ограничительные меры на все российские энергоресурсы, указывает аналитик.

«И даже в таком случае схем для обхода ограничений остается много. Полностью остановить поставки российских нефти и газа на Запад на данном этапе вряд ли технически возможно», — отметил Маслов.

Стоит отметить, что из-за предыдущих санкций, по сообщениям ряда СМИ, России пришлось перенаправить морские поставки нефти из Европы в Китай и Индию со скидками до 30%. Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев отмечает: теперь риски роста дефицита бюджета России только возрастут, а в Европе появятся новые риски подъема цен на нефтепродукты. Частный инвестор Федор Сидоров соглашается: доходы России от энергоносителей продолжат снижаться, а ситуация с импортом останется сложной.

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