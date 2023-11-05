«Особенности восприятия»: как ЦБ объяснил двузначную инфляцию, что дорожает Центробанк объяснил мнение россиян об инфляции «особенностями восприятия»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По ощущениям россиян, цены на продукты с начала года выросли примерно на 14%. Чем объяснил показатели Центробанк, что больше всего подорожало в России, чего ждать от цен?

Что говорит Центробанк об инфляции

Банк России опубликовал информационно-аналитический комментарий «Инвестиционные ожидания и потребительские настроения» на октябрь 2023 года. Банк России отмечает, что наблюдаемая населением инфляция, по данным Фонда общественного мнения (ФОМ), существенно отличается от показателей, озвученных правительством РФ.

В III квартале 2023 года россияне заявили о росте цен на 14%, что существенно опережает 5,2%, заявленные правительством.

Согласно документом, инфляция в РФ выросла с 2,7% во II квартале до 5,2% в III квартале 2023 года. Это существенное снижение по сравнению с 13,8% в прошлом году.

Однако инфляция, воспринимаемая населением, снижается гораздо медленнее: если в 2022 году средняя оценка инфляции россиянами составила 19,6%, то к октябрю 2023 года она снизилась только до 13,9% и даже выросла по сравнению с августом.

В Центробанке объяснили такую разницу «особенностями восприятия» людей.

«Оценки инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции на основе опросов населения и в России, и в других странах почти всегда выше фактической инфляции. Это расхождение связано с особенностями восприятия: людям свойственно замечать и активно реагировать на рост цен, тогда как снижающиеся или стабильные цены обычно привлекают меньше внимания», — утверждают в ЦБ.

При этом специалисты признают наблюдаемую инфляцию важным показателем, который позволяет судить об изменениях в экономическом поведении общества.

Что подорожало больше всего в России в 2023 году

По данным Росстата, индекс потребительских цен в последнюю неделю октября 2023 года составил 100,14%. С начала года товары в России подорожали на 5,47%, таким образом, рост потребительских цен сократился почти в два раза с января — октября 2022 года.

С 24 по 30 октября быстро росли цены на куриные яйца, которые в среднем выросли в цене на 2,3%, а также цены на сосиски и сардельки (0,8%), другие виды мяса и консервов. Сильнее других подорожали помидоры, которые прибавили 6,7% в цене в среднем, а в 23 субъектах РФ подорожали на 10–17%. Фиксируется также рост цен на огурцы (1,6% в среднем по России за неделю), в то время как другие виды продовольственной продукции прибавили меньше.

Из непродовольственных товаров отмечается рост цен на спички (0,7%), стиральные порошки (0,6%) и сухие корма для животных (0,5% за неделю).

В целом, по данным Росстата, сильнее всего с конца декабря 2022 года в России выросли индексы потребительских цен на бананы (на 42%), курицу (на 29%), белокочанную капусту (22,3%), помидоры (21,2%) яйца куриные (18%) и сахар-песок (17%), баранину (16%), яблоки (15%) и свинину (12%), а также морковь (11%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как борются с инфляцией

27 октября Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 пунктов, до уровня в 15%. В обновленном прогнозе ЦБ годовая инфляция по итогам 2023 года составит 7–7,5%. Возврат к 4% ожидается в 2024 году и далее.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что решение о подъеме ключевой ставки было принято в качестве ответа на резкий рост инфляции и курса доллара в сентябре.

«Цены растут высокими темпами. Сентябрьское ускорение инфляции заметно превысило наши оценки. Высокое ценовое давление сохраняется и в октябре», — заявила экономист в своем канале на YouTube.

По ее словам, увеличение ключевой ставки позволит сдержать рост спроса, который превышает рост предложения, из-за чего растут цены. Набиуллина рекомендовала россиянам делать вклады, которые станут более привлекательными.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов указал, что для преодоления инфляции необходимо «привести в порядок» бюджет России.

«Надо приводить в порядок бюджет, потому что мы видим, что долги растут, дефициты растут, откуда же взяться низким ставкам. Поэтому без нормальной консолидации бюджета, без работы с расходами, с ресурсами обеспечения это очень непросто. Мы видим прекрасно, как это происходит в РФ, но без этого невозможно побороть инфляцию и снизить стоимость денег в экономике», — объявил он.

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