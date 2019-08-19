https://static.news.ru/photo/0f40bd70-c252-11e9-b5ab-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вместо новой автомобильной дороги из Москвы в Казань, Минэкономразвития России (МЭР) предлагает довести её до Владимира, а затем точечно реконструировать трассу М7 Москва-Уфа.

Об этом сообщает газета « Ведомости » со ссылкой на источники и главу МЭР Максима Орешкина. По данным газеты, одобрение на строительство новой дороги стоимостью 539 миллиардов рублей правительство откладывало в течение года.

Трасса Москва — Казань должна стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай, а достроить её поручил президент России Владимир Путин.

По данным источников газеты, осенью 2018 года правительство включило новую трассу в план модернизации и развития инфраструктуры. Если срочно не принять решение о начале работ, то гигантскую стройку не завершить до конца 2024 года, когда завершится президентский срок Путина.

Предложение МЭР довести трассу до Владимира, а затем модернизировать М7 Москва-Уфа сократит расходы до 279 млрд рублей. Из них 121 млрд рублей придётся на новую дорогу. Оставшиеся средства пойдут на расширение до трёх полос трассы М7 и строительства объездных эстакад четырёх городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

Минтранс и «Автодор» настаивают на новой дороге до Казани. Минфин предлагал потратить 120 млрд рублей на реконструкцию М7 до категории 1Б (скоростная минимум четырёхполосная трасса, не имеющая одноуровневых пересечений с дорогами и пешеходными переходами). При этом представители МЭР и Минтранса говорят, что на реконструкцию М7 до категории 1Б потребуется до 450 млрд рублей.

Кроме того, придётся снести некоторые жилые дома и надолго перекрыть движение по М7, что затруднит проезд по трассе М5 «Урал», куда перейдут потоки автомобилей.

Ранее News.ru писал, что власти Москвы рассматривают возможность строительства до 2022 года радиальной трассы от Третьего транспортного кольца до МКАД.