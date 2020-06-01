Опубликован план кабмина по увеличению доходов россиян

https://static.news.ru/photo/194317d2-a47e-11ea-957b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин 2 июня представит президенту Владимиру Путину план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. Согласно разработанному документу, увеличение доходов населения должно произойти уже в следующем году.

План состоит из девяти разделов. Его цель — снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, сообщает РБК. Среди мер поддержки экономики и населения — новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и по «детским» пособиям, начиная со следующего года. Установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при переводе работников на неполный рабочий день сроком до трёх месяцев.

С июля предлагается обеспечить возможность перехода сотрудников на дистанционную работу без заключения всяких дополнительных соглашений. Возможность перехода на удалённую работу предлагается предоставить государственным и муниципальным служащим.

Правительство также предлагает создать «социальное казначейство» для реализации мер соцподдержки. В качестве секторальных мер поддержки власти планируют стимулировать спрос через госзакупки, а также помогать отдельным отраслям субсидиями и госгарантиями.

К примеру, в этом году на поддержку авиакомпаний будет выделено 23,4 млрд рублей, авиапромышленности дадут 139,6 млрд рублей на закупку 59 самолётов SSJ 100.

Рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение долгостроев. Туристическая отрасль получит снижение ставки НДС до 7% для фирм, а предприятия гостинично-туристской сферы ждёт возмещение 50% платежей по процентам и отсрочка выплаты основного долга по ранее выданным кредитам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты спрогнозировали самое серьёзное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%.