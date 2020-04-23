Оптовая торговля показала рост на 30%

https://static.news.ru/photo/7339eeec-85e7-11ea-a1ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оптовая торговля и сфера предоставления онлайн-услуг выросла по итогам прошедшей недели на 30% в Москве. Также растёт онлайн-сегмент услуг культуры и развлечений.

Среднесуточный объём оптовой торговли составил 2,5 млрд рублей. Рост оборота отраслей услуг сферы культуры, досуга и спорта показал 68%. Среднесуточный оборот составил порядка 100 млн рублей, сообщается на сайте мэра Москвы.

С учётом востребованности и адаптации эта отрасль может стать одной из точек роста, считают в правительстве столицы.

Впервые с момента карантина вырос оборот розничной торговли по продовольственным товарам на 3,7%, что составляет 2,6 млрд рублей. Сегмент вышел из отрицательной зоны. Всего же среднесуточный оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами составил 5,1 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что развитие кризиса в мировой экономике и принятые в РФ меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не оказали решающего влияния на рост российского промышленного производства.