Оператор «Северного потока» отреагировал на санкции США

https://static.news.ru/photo/bd06be4a-c6d0-11ea-8815-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Компания — оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream AG ответила на заявление госсекретаря США Майка Помпео о работе над новыми санкциями в отношении проекта и второй ветки «Турецкого потока». В организации считают такие действия пренебрежением интересами потребителей из Европы и правом ЕС определять своё энергетическое будущее.

Там напомнили, что компании Австрии, Германии, Франции и Нидерландов должны инвестировать почти по €1 млрд в строительство, передаёт РБК. Если трубопровод так и не будет построен, потребители запретят за газ «на миллиарды больше».

Решения по энергетической политике Европейского союза должны быть оставлены европейцам, — подчеркнули в компании.

Представитель немецкой компании Wintershall Dea, которая является инвестором проекта, сказал, что не может дать дополнительных комментариев.

Как писал NEWS.ru, Помпео сообщил, что американское внешнеполитическое ведомство включит российские инфраструктурные проекты в санкционный список.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.