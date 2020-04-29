Оператор «Северного потока — 2» намерен завершить проект в срок

https://static.news.ru/photo/d9b7103a-89f9-11ea-ac7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Оператор «Северного потока — 2» — компания Nord Stream 2 AG — планирует завершить проект в конце 2020-го — начале 2021 года. Об этом сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле.

Насколько я знаю от компании Nord Stream 2 AG, они по-прежнему придерживаются плана завершить проект в конце 2020-го — в первом квартале 2021 года, — цитирует ТАСС Зеле.

Как писал NEWS.ru, министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован. Он подчеркнул, что это коммерческий проект, который реализуют несколько мировых компаний. С учётом того, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного — около 5% от общей стоимости, Новак сделал вывод, что проект «будет однозначно реализован».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данный момент газопровод построен на 93%.