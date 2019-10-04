https://static.news.ru/photo/2bd2587c-e6a1-11e9-9e69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что скачок цен на газ в Европе может быть существенным, если «Газпром» и «Нафтогаз Украины» не договорятся о транзите топлива с 2020 года.

По его словам, такое развитие событий может негативно отразиться на газовом рынке. Кроме того, он напомнил о периоде холодной зимы 2017–2018 годов, когда наблюдались относительно высокие цены из-за погоды. Тогда на полную мощность работали и «Северный поток 1», и газотранспортная система Украины, и Opal, и «Ямал — Европа», передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал о том, что строительство «Северного потока — 2» не является главной опасностью для Киева, так как газопровод «Турецкий поток» несёт в себе более серьёзные последствия — после запуска он полностью лишит Украину транзита российского газа через свою территорию.